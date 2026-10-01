Viernes, 2 de Octubre 2026
Policiales

Nuevo impulso a la seguridad: 272 oficiales se suman a la Policía y Servicio Penitenciario en La Rioja

Este viernes, 272 nuevos oficiales y suboficiales de la Policía y el Servicio Penitenciario asumen sus funciones en La Rioja, reforzando la seguridad y mejorando la atención a la comunidad. La ceremonia, encabezada por el gobernador Quintela, destaca la importancia de una formación sólida en el ISFISP para enfrentar los desafíos actuales en seguridad pública.

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Redacción Equipo Editorial
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La ceremonia de Designación y Puesta en Funciones de nuevos oficiales y suboficiales de la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 8.30, presidida por el gobernador Ricardo Quintela en el Paseo Cultural Castro Barros. Un total de 272 nuevos integrantes completaron su formación en el Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública (ISFISP).

De este grupo, 217 agentes se unirán a la Policía, de los cuales 184 son egresados de las localidades de Capital, Chilecito y Chepes. Además, 33 oficiales también asumirán funciones, mientras que en el Servicio Penitenciario se integrarán 55 nuevos miembros.

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, mejorando así la atención y respuesta ante las demandas de seguridad de la comunidad. La administración de Quintela enfatiza la importancia de este acto en el contexto de las necesidades de seguridad actuales.

Con la llegada de estos nuevos efectivos, se espera una mejora notable en la capacidad de respuesta ante emergencias y un servicio más cercano a la ciudadanía, permitiendo abordar de manera efectiva los desafíos en el ámbito de la seguridad pública.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela incorporación de oficiales policía provincial seguridad pública gobierno provincial
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