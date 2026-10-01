Viernes, 2 de Octubre 2026
Policiales

Desmantelan organización narco en la terminal: un golpe al tráfico de drogas en La Rioja

La Policía Federal desarticuló una red de narcomenudeo que abastecía fiestas electrónicas en la Capital, con un joven detenido y drogas incautadas, incluyendo tusi y éxtasis. La investigación sigue para identificar más implicados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Desmantelan organización narco en la terminal: un golpe al tráfico de drogas en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un operativo de la Policía Federal permitió desarticular una red dedicada al narcomenudeo que abastecía fiestas electrónicas. La acción se realizó tras más de dos meses de investigación, donde se logró la detención de un joven en la terminal de ómnibus de la Ciudad Capital, así como el secuestro de importantes cantidades de drogas sintéticas, incluyendo tusi, pastillas de éxtasis y MDMA en cristal.

La investigación se inició por información que señalaba al sospechoso en el barrio San Clemente por la venta de estupefacientes. Los seguimientos revelaron que el detenido viajaba regularmente a Córdoba para obtener las sustancias. La droga incautada tenía como destino su venta en una fiesta electrónica programada para el 3 de octubre.

Tras la detención, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del joven, donde se encontraron más estupefacientes. El juez Piedrabuena ordenó las medidas procesales con la intervención del doctor José Luis Combina. La causa permanece abierta para determinar el alcance de la red de comercialización y las responsabilidades del detenido, destacando la relevancia de estos operativos en la lucha contra el narcotráfico.

Etiquetas: argentina narcotráfico operativo policial drogas sintéticas justicia seguridad pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6099 articles →

Artículos relacionados

Nuevo impulso a la seguridad: 272 oficiales se suman a la Policía y Servicio Penitenciario en La Rioja

Denuncia por $5,5 millones: la sorpresiva partida de una pareja en Vichigasta conmueve a la comunidad

Medidas de protección en La Rioja: Juzgado actúa ante situaciones de riesgo familiar

Zárate enfrenta críticas tras la baja de dos policías involucrados en usura

Operación de la División Delitos Económicos: incautan vehículo por fraude en La Rioja

Accidente en Ruta 38: rescatan a dos heridos tras vuelco de vehículo comercial

Adolescente agredido en celebración primaveral: comunidad en shock en La Rioja

Policías expulsados por el gobernador: un escándalo de préstamos clandestinos en La Rioja

Adolescentes detenidos en La Rioja: el impacto del nuevo Régimen Penal Juvenil
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar