Desmantelan organización narco en la terminal: un golpe al tráfico de drogas en La Rioja

La Policía Federal desarticuló una red de narcomenudeo que abastecía fiestas electrónicas en la Capital, con un joven detenido y drogas incautadas, incluyendo tusi y éxtasis. La investigación sigue para identificar más implicados.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo de la Policía Federal permitió desarticular una red dedicada al narcomenudeo que abastecía fiestas electrónicas. La acción se realizó tras más de dos meses de investigación, donde se logró la detención de un joven en la terminal de ómnibus de la Ciudad Capital, así como el secuestro de importantes cantidades de drogas sintéticas, incluyendo tusi, pastillas de éxtasis y MDMA en cristal.

La investigación se inició por información que señalaba al sospechoso en el barrio San Clemente por la venta de estupefacientes. Los seguimientos revelaron que el detenido viajaba regularmente a Córdoba para obtener las sustancias. La droga incautada tenía como destino su venta en una fiesta electrónica programada para el 3 de octubre.

Tras la detención, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del joven, donde se encontraron más estupefacientes. El juez Piedrabuena ordenó las medidas procesales con la intervención del doctor José Luis Combina. La causa permanece abierta para determinar el alcance de la red de comercialización y las responsabilidades del detenido, destacando la relevancia de estos operativos en la lucha contra el narcotráfico.