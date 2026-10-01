Jueves, 1 de Octubre 2026
La Rioja

Marcha por justicia en La Rioja: la familia de Ilda Goyochea exige respuestas este jueves

El jueves 8 de octubre, a las 18:30, se llevará a cabo una concentración frente a la Catedral de La Rioja para exigir justicia en el caso de Ilda Goyochea. La comunidad está invitada a participar llevando una vela blanca, símbolo de paz y memoria.

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La comunidad está invitada a participar de una movilización pacífica el próximo jueves 8 de octubre a las 18:30 frente a la Catedral de La Rioja. Esta concentración busca exigir verdad y justicia en la investigación del caso de Ilda Goyochea, que ha generado un fuerte reclamo entre sus familiares y amigos.

Los organizadores resaltan la importancia de no dejar que el caso caiga en el olvido y han convocado a la población a unirse con una vela blanca, símbolo de paz y memoria. La marcha se realizará bajo el lema por la verdad y la continuidad de la investigación.

La familia Goyochea ha manifestado su deseo de mantener el caso activo y visible, enfatizando la necesidad de respuestas y la firmeza en el proceso judicial. La participación ciudadana es fundamental para mantener el reclamo de justicia en la memoria colectiva.

Etiquetas: la rioja movilización justicia investigación catedral protesta
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