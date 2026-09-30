Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

Habilitan nuevamente el acceso a Chile tras la nevada en Jagüe

El paso hacia Chile por la Ruta Nacional 76 ha sido restablecido tras las nevadas, garantizando la seguridad vial. Se recomienda precaución por hielo o nieve residual.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El paso hacia Chile a través de la Ruta Nacional 76 ha sido restablecido por el personal del 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional. Esto se logró tras las intensas nevadas de la semana pasada, que complicaron la transitabilidad del corredor internacional. Las labores de limpieza y mantenimiento fueron fundamentales para garantizar la seguridad y circulación de los usuarios en esta vía crucial.

A pesar de la rehabilitación, se recomienda a los conductores consultar el estado de la ruta antes de viajar y circular con precaución debido a la posible presencia de hielo o nieve residual. Es esencial que los automovilistas sigan las indicaciones del personal presente en la zona.

El mantenimiento de la Ruta Nacional 76 es vital no solo para conectar a La Rioja con Chile, sino también para el tráfico de bienes y servicios entre ambos países, lo que impacta directamente en la economía local. Las nevadas recientes habían cerrado caminos en la zona cordillerana, generando inconvenientes para transportistas y residentes que dependen de esta ruta para sus actividades diarias.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones de la ruta y realizarán las intervenciones necesarias para evitar futuros inconvenientes, priorizando siempre la seguridad de los usuarios.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 76 tránsito vialidad nacional limpieza de nieve seguridad vial
TL;DR

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