Habilitan nuevamente el acceso a Chile tras la nevada en Jagüe

El paso hacia Chile a través de la Ruta Nacional 76 ha sido restablecido por el personal del 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional. Esto se logró tras las intensas nevadas de la semana pasada, que complicaron la transitabilidad del corredor internacional. Las labores de limpieza y mantenimiento fueron fundamentales para garantizar la seguridad y circulación de los usuarios en esta vía crucial.
A pesar de la rehabilitación, se recomienda a los conductores consultar el estado de la ruta antes de viajar y circular con precaución debido a la posible presencia de hielo o nieve residual. Es esencial que los automovilistas sigan las indicaciones del personal presente en la zona.
El mantenimiento de la Ruta Nacional 76 es vital no solo para conectar a La Rioja con Chile, sino también para el tráfico de bienes y servicios entre ambos países, lo que impacta directamente en la economía local. Las nevadas recientes habían cerrado caminos en la zona cordillerana, generando inconvenientes para transportistas y residentes que dependen de esta ruta para sus actividades diarias.
Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones de la ruta y realizarán las intervenciones necesarias para evitar futuros inconvenientes, priorizando siempre la seguridad de los usuarios.