Alerta por densa niebla: precauciones necesarias en cinco departamentos de La Rioja

Alerta por niebla en cinco departamentos de La Rioja, incluyendo Famatina y Sanagasta. Se recomienda precaución en las rutas debido a la reducción de visibilidad.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventivo por niebla que afectará a cinco departamentos. Esta advertencia está en vigor para las próximas horas e incluye a Vinchina, General Lamadrid, Famatina, San Blas de los Sauces y Sanagasta.

La niebla sectorizada puede reducir la visibilidad en las rutas, lo que representa un riesgo para los conductores. Por este motivo, se recomienda extremar las medidas de seguridad, como reducir la velocidad y mantener una distancia prudencial entre vehículos. Las condiciones de niebla son comunes en esta época del año, pero el alerta actual hace hincapié en la necesidad de precaución.

Este aviso es parte de las medidas implementadas por el gobierno provincial para salvaguardar a la población. Los organismos de seguridad y emergencias permanecerán alertas ante posibles eventualidades derivadas de estas condiciones climáticas. Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados a través de canales oficiales y sigan las instrucciones de las autoridades.