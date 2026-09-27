Domingo, 27 de Septiembre 2026
La Rioja

Empleados de comercio en La Rioja disfrutarán de un asueto el lunes 28 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 28 de septiembre, garantizando el descanso del sector. Este cambio, acordado entre cámaras empresariales y la federación, permitirá a los trabajadores disfrutar de su jornada. Además, el sindicato, con 2.000 afiliados, aboga por una estructura salarial equitativa en todo el país. La celebración de septiembre traerá grandes eventos en diversas localidades.

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Empleados de comercio en La Rioja disfrutarán de un asueto el lunes 28 de septiembre
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La celebración del Día del Empleado de Comercio se reprogramará del sábado 26 al lunes 28 de septiembre, según lo confirmado por el titular del sindicato, Darío Nieto. Este cambio busca asegurar el descanso del sector, fruto de un acuerdo entre las cámaras empresariales y la federación argentina.

Nieto destacó que septiembre será un mes especial, repleto de grandes eventos tanto en la Capital como en el interior del país. Además, valoró los avances en derechos laborales, especialmente en lo relacionado al trabajo los domingos, agradeciendo al gobernador por los logros alcanzados.

En cuanto a la cuestión salarial, el dirigente se opuso firmemente a cualquier propuesta de segmentación territorial, afirmando que "la regionalización es inconstitucional". Esto subraya la importancia de mantener condiciones salariales equitativas para todos los empleados de comercio, independientemente de su ubicación.

Finalmente, el sindicato, que representa a 2.000 afiliados, reafirma su rol crucial en la defensa y representación de los derechos de los trabajadores mercantiles. A través de estas celebraciones, busca conmemorar el esfuerzo de sus miembros y promover la mejora de sus condiciones laborales.

Etiquetas: argentina sindicato de empleados de comercio día del empleado de comercio derechos laborales trabajo dominical política laboral
TL;DR

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