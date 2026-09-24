Jueves, 24 de Septiembre 2026
La Rioja

San Blas de los Sauces celebra la entrega de nuevas viviendas del Plan Angelelli

El gobernador Ricardo Quintela entregó una nueva vivienda en San Blas de los Sauces, sumando 1.029 hogares del Plan Angelelli. Este programa busca integrar socialmente a familias vulnerables y garantizar su derecho a la vivienda. La diputada Gabriela Pedrali subrayó que el proyecto trasciende la construcción de casas, enfocándose en el desarrollo comunitario.

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San Blas de los Sauces celebra la entrega de nuevas viviendas del Plan Angelelli
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En una ceremonia celebrada en San Blas de los Sauces, el gobernador Ricardo Quintela entregó una nueva vivienda del Plan Angelelli a una familia local, reafirmando su compromiso con la política habitacional dirigida a quienes no pueden acceder a soluciones por sus propios medios. Este programa ha logrado construir un total de 1.029 hogares en la provincia, promoviendo la integración social y la vida comunitaria.

Durante el evento, que se enmarca en el 160.º aniversario del departamento, Quintela, acompañado por la diputada nacional Gabriela Pedrali, destacó que el acceso a una vivienda digna es fundamental para que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus comunidades. El gobernador subrayó la importancia de que las políticas públicas generen condiciones de bienestar y crecimiento para los sectores más vulnerables.

El compromiso del Gobierno provincial con el Plan Angelelli se refleja en la intención de ofrecer no solo un techo, sino también un punto de partida para el desarrollo familiar y laboral. Por su parte, Pedrali enfatizó que este programa trasciende la construcción de viviendas, orientándose hacia una vida comunitaria y decisiones políticas que fortalezcan el arraigo y el compromiso social.

Etiquetas: la rioja san blas de los sauces vivienda plan angelelli gobierno provincial política habitacional
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