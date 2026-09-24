Arauco Solar I destaca con el tercer mejor factor de carga en Argentina

Arauco Solar I alcanzó un factor de carga del 31,27% en agosto, posicionándose como la tercera mejor central solar del país y promoviendo la diversificación energética en La Rioja.

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El parque fotovoltaico de Parque Arauco alcanzó, en agosto, un factor de carga del 31,27%, el más alto entre las ocho centrales solares relevadas en la provincia de La Rioja y el tercero a nivel nacional. Esta cifra, publicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), subraya el aprovechamiento de su capacidad instalada y el avance de la provincia en la diversificación de su matriz energética.

Arauco Solar I, el parque fotovoltaico ubicado en Parque Arauco, mostró durante agosto de 2026 el mejor rendimiento entre las centrales solares de la provincia, escalando al tercer lugar en el ranking nacional. Según el informe de CAMMESA, la central logró un factor de carga del 31,27%, destacándose por encima de las otras siete instalaciones fotovoltaicas en territorio riojano. Este rendimiento fue notable, dado que en julio Arauco Solar I ocupaba el décimo lugar a nivel nacional, ascendiendo a la tercera posición en agosto entre los parques solares con mayor factor de carga de Argentina.

A nivel nacional, Arauco Solar I se posicionó solo detrás de la Central Fotovoltaica Chimbera 1, que registró un factor de carga del 36,05%, y de la Central Fotovoltaica Cañada Honda I, que alcanzó un 34,85%, según el Informe de Síntesis Mensual de CAMMESA correspondiente a agosto de 2026.

El rendimiento obtenido se atribuye a la tecnología, la ingeniería y los estándares de eficiencia implementados en el desarrollo de Arauco Solar I, así como al trabajo realizado desde el diseño y la construcción del parque. La capacidad técnica del equipo de Parque Arauco también ha sido fundamental para lograr estos resultados. Los datos respaldan las decisiones técnicas adoptadas durante el proyecto y evidencian la evolución de una central que, en sus primeros meses de funcionamiento, ha mejorado su desempeño y avanzado posiciones dentro del sistema de generación solar del país.

El factor de carga del 31,27% es un indicador que mide cuánta energía genera efectivamente una central en comparación con la cantidad que podría producir si funcionara a su máxima potencia durante las 24 horas. En el caso de una central fotovoltaica, esta medición considera las horas sin radiación solar y las variaciones de este recurso a lo largo de cada jornada. Por ello, el 31,27% registrado por Arauco Solar I refleja el aprovechamiento efectivo de su capacidad instalada durante agosto.

Con la incorporación de Arauco Solar I, Parque Arauco amplía su matriz de generación renovable y suma la energía solar a su trayectoria en el aprovechamiento del recurso eólico. Este liderazgo provincial y su ubicación entre los tres mejores registros del país representan un avance significativo en la diversificación energética, posicionando a La Rioja como un actor relevante en la generación de energías limpias.