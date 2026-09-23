Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Política

La Rioja se preocupa por el impacto del recorte del 70% en ciencia a nivel nacional

El secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, alertó sobre 6.400 despidos en el sector a nivel nacional, destacando que La Rioja no ha despedido a ningún científico. La provincia fomenta la ciencia y se posiciona con la mayor cantidad de estudiantes universitarios por habitante, fortaleciendo su futuro.

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El secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, expresó su preocupación por el impacto negativo del presupuesto nacional en el ámbito científico y tecnológico. Desde diciembre de 2023, se han reportado 6.400 despidos en el sector a nivel nacional, lo que representa un promedio alarmante de siete despidos por día. Vera subrayó la importancia del sistema científico argentino, recordando logros como el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, que ahora se ve amenazado por políticas de ajuste.

En su análisis, el funcionario criticó el enfoque del gobierno central, que ha reducido drásticamente el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, pasando del 6,0 por ciento del PBI proyectado para 2027 a solo 0,17 por ciento. A pesar de esta situación a nivel nacional, Vera destacó que en La Rioja no ha habido despidos en el sistema científico y que se está promoviendo la ciencia. Además, lamentó la pérdida de tres doctoras del CONICET en el CRILAR de Castro Barros debido a decisiones de la Nación.

El secretario también hizo hincapié en los logros locales, como el avance en infraestructura digital a través del IPT y la destacada cantidad de estudiantes universitarios en La Rioja, lo que posiciona a la provincia como un referente en educación superior. Por último, abordó la necesidad de regular la Inteligencia Artificial, promoviendo un desarrollo tecnológico que contemple aspectos humanistas.

Etiquetas: argentina gobierno nacional presupuesto ciencia y tecnología despidos política
TL;DR

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