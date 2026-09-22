Estudiantes de La Rioja afectados por el paro nacional de universidades por salarios

La huelga de 24 horas en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) refleja el rechazo a un aumento salarial del 3%, considerado insuficiente por los gremios. La tensión crece ante la falta de acuerdo y se evalúan nuevas medidas de protesta.

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Este martes 22 de septiembre, se lleva a cabo un paro de 24 horas en las universidades nacionales, afectando clases y actividades administrativas debido a un conflicto salarial en curso. La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se une a esta medida, con gremios de docentes y no docentes que respaldan el cese de actividades, replicándose en varias instituciones del país.

La huelga surge tras la última reunión paritaria con el Gobierno nacional, donde el Ministerio de Capital Humano propuso un aumento salarial del 3%, cifra considerada insuficiente por los sindicatos, que argumentan que no se adecúa a la inflación ni a la pérdida de poder adquisitivo. La respuesta unánime de las principales federaciones, como CONADU, FEDUN, y UDA, refuerza el rechazo a la oferta oficial.

Los sindicatos demandan una urgente recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, así como presupuestos adecuados para el funcionamiento de las instituciones y la actualización de becas estudiantiles. Con el diálogo paritario estancado, el conflicto se intensifica y se anticipan nuevas medidas de fuerza en el futuro cercano.