Martes, 22 de Septiembre 2026
Policiales

Violencia de género en San Vicente: agresor ataca a expareja y desafía a las autoridades

Un joven atacó a su expareja en San Vicente, dañando gravemente su hogar y amenazando a la policía. La situación requirió intervención de emergencias. Se investiga el caso.

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Violencia de género en San Vicente: agresor ataca a expareja y desafía a las autoridades
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Un grave incidente de violencia de género ocurrió en el barrio San Vicente, específicamente en la calle San Sebastián, donde un joven atacó a su expareja y causó serios daños en la vivienda. El agresor ingresó al domicilio, golpeó a la víctima y destruyó varios bienes esenciales, incluyendo el techo y un ventilador.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando, al llegar la policía, el hombre amenazó de muerte a los efectivos e intentó autolesionarse. Para controlar la situación y garantizar la seguridad de la víctima, se solicitó la intervención urgente de servicios de emergencia médica y más personal policial.

La investigación está en curso para aclarar los detalles del suceso y determinar las acciones judiciales pertinentes contra el imputado. Se recuerda que quienes estén sufriendo violencia de género pueden comunicarse de forma gratuita y anónima a la Línea 144, disponible las 24 horas, o llamar al 911 en caso de emergencia inmediata.

Etiquetas: san vicente violencia de género agresión policía emergencia justicia
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