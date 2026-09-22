Violencia de género en San Vicente: agresor ataca a expareja y desafía a las autoridades

Un grave incidente de violencia de género ocurrió en el barrio San Vicente, específicamente en la calle San Sebastián, donde un joven atacó a su expareja y causó serios daños en la vivienda. El agresor ingresó al domicilio, golpeó a la víctima y destruyó varios bienes esenciales, incluyendo el techo y un ventilador.
La situación se tornó aún más peligrosa cuando, al llegar la policía, el hombre amenazó de muerte a los efectivos e intentó autolesionarse. Para controlar la situación y garantizar la seguridad de la víctima, se solicitó la intervención urgente de servicios de emergencia médica y más personal policial.
La investigación está en curso para aclarar los detalles del suceso y determinar las acciones judiciales pertinentes contra el imputado. Se recuerda que quienes estén sufriendo violencia de género pueden comunicarse de forma gratuita y anónima a la Línea 144, disponible las 24 horas, o llamar al 911 en caso de emergencia inmediata.