Operativo policial en Arauco: alcohol y menores en fiesta clandestina

Un operativo en un complejo balneario permitió incautar bebidas alcohólicas que menores intentaban ingresar a una pool party por el Día del Estudiante. La acción, respaldada por padres y autoridades, garantizó un ambiente seguro y sin alcohol.

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Un operativo conjunto realizado este domingo a las 16:30 permitió la incautación de bebidas alcohólicas que menores intentaban llevar a una pool party en un complejo balneario, con motivo del Día del Estudiante y la Primavera. La intervención fue llevada a cabo por la Unidad Regional III, la Dirección de Espectáculos Públicos Municipal del departamento Arauco y padres presentes.

Durante los controles en el ingreso al predio, se descubrió alcohol oculto en mochilas, bolsos y conservadoras, que fue decomisado en el lugar. Este operativo se enmarca en las estrategias preventivas diseñadas para garantizar la seguridad de los jóvenes en estas festividades.

La colaboración de los padres en el procedimiento fue destacada, ya que se desarrolló sin oposición, subrayando el papel de la comunidad en la creación de un ambiente seguro para los adolescentes. Gracias a esta acción, el evento se llevó a cabo sin incidentes y sin consumo de alcohol por parte de los asistentes, lo que generó satisfacción en las autoridades, quienes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando con la comunidad en futuras celebraciones.