Operativo policial en Vichigasta: sustancias prohibidas incautadas en allanamiento

Un operativo en Vichigasta, Chilecito, resultó en la incautación de sustancias prohibidas durante un allanamiento por hurto. Un hombre de 23 años fue notificado por narcotráfico. Las investigaciones continúan.

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Durante un operativo realizado hoy en el barrio Santa Justina de Vichigasta, en el departamento Chilecito, las fuerzas de seguridad encontraron sustancias prohibidas mientras cumplían con una orden judicial relacionada con un caso de hurto. El procedimiento estuvo bajo la dirección del Departamento de Investigaciones de Chilecito, que actúa bajo la Dirección General de Investigaciones.

El allanamiento, inicialmente enfocado en esclarecer un delito contra la propiedad, llevó a los uniformados a descubrir un envoltorio con una sustancia blanquecina. Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, involucrando a la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que realizó pruebas de campo que confirmaron la presencia de estupefacientes.

Como resultado, un hombre de 23 años, apellidado Corzo, fue notificado de las actuaciones legales pertinentes en el marco de la causa. El operativo contó con la colaboración de distintas dependencias de seguridad, incluyendo la Comisaría Vichigasta y agentes del D.E.A.R. (Divisiones Especiales de Atención Rápida).

Las autoridades siguen con las investigaciones, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región.