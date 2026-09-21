Lunes, 21 de Septiembre 2026
Policiales

Operativo policial en Vichigasta: sustancias prohibidas incautadas en allanamiento

Un operativo en Vichigasta, Chilecito, resultó en la incautación de sustancias prohibidas durante un allanamiento por hurto. Un hombre de 23 años fue notificado por narcotráfico. Las investigaciones continúan.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
Operativo policial en Vichigasta: sustancias prohibidas incautadas en allanamiento
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante un operativo realizado hoy en el barrio Santa Justina de Vichigasta, en el departamento Chilecito, las fuerzas de seguridad encontraron sustancias prohibidas mientras cumplían con una orden judicial relacionada con un caso de hurto. El procedimiento estuvo bajo la dirección del Departamento de Investigaciones de Chilecito, que actúa bajo la Dirección General de Investigaciones.

El allanamiento, inicialmente enfocado en esclarecer un delito contra la propiedad, llevó a los uniformados a descubrir un envoltorio con una sustancia blanquecina. Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, involucrando a la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que realizó pruebas de campo que confirmaron la presencia de estupefacientes.

Como resultado, un hombre de 23 años, apellidado Corzo, fue notificado de las actuaciones legales pertinentes en el marco de la causa. El operativo contó con la colaboración de distintas dependencias de seguridad, incluyendo la Comisaría Vichigasta y agentes del D.E.A.R. (Divisiones Especiales de Atención Rápida).

Las autoridades siguen con las investigaciones, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Etiquetas: chilecito vichigasta operativo policial narcotráfico justicia local investigación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5925 articles →

Artículos relacionados

Intervención penal juvenil en La Rioja: un caso que conmociona a la comunidad educativa

Accidente en Malligasta: conductor ebrio provoca choque y genera alarma en la comunidad

Cynthia E. V. S. enfrentará juicio por retención irregular de vehículos en La Rioja

Solicitan la detención de María Florencia Moyano en una investigación en La Rioja

Accidente en avenida Félix de la Colina deja dos heridos graves y complica el tránsito

Detención de Paz Cristian Nicolás: un caso de violencia de género que conmociona a La Rioja

Detenido tras arrojar a su pareja desde un primer piso en 88 Viviendas

Detenido un hombre acusado de robos en dos reconocidos locales de La Rioja capital

Capturan a estafadora en Buenos Aires tras investigación que la vincula a La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar