Sábado, 19 de Septiembre 2026
Policiales

Solicitan la detención de María Florencia Moyano en una investigación en La Rioja

La fiscal Schargrodsky ordenó la detención de Moyano Maldonado tras confirmarse su condena a tres años de prisión. Este caso genera un intenso debate sobre la eficacia del sistema judicial en La Rioja.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La fiscal Schargrodsky ha solicitado la detención de Moyano Maldonado tras agotar todas las vías recursivas que intentó su defensa. La condena original, dictada el 23 de agosto de 2024, impuso a la imputada una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de «Lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real en flagrancia». Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia provincial el 16 de abril de 2026, y el Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el Recurso Extraordinario Federal.

El procedimiento de detención se inició a las 18:30 en el domicilio de Moyano Maldonado, donde se le retiró el dispositivo de control electrónico. Tras las notificaciones legales y revisiones médicas, fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial a las 22:50 del mismo día. Este caso ha suscitado un amplio debate en la comunidad, evidenciando la importancia de un sistema judicial eficaz que garantice el cumplimiento de las sentencias.

La decisión de la fiscalía de actuar con firmeza ante el incumplimiento refleja un compromiso con la justicia y la seguridad. Las repercusiones de esta detención podrían influir en futuras decisiones judiciales y en la percepción pública de la justicia en La Rioja.

Etiquetas: la rioja moyano maldonado detención justicia fiscalía seguridad
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