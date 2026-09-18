Detenido un hombre acusado de robos en dos reconocidos locales de La Rioja capital

La Policía detuvo a un sospechoso, Romero, tras un allanamiento en el barrio Néstor Kirchner, vinculado a robos en locales comerciales del centro. La investigación se basa en imágenes de cámaras de seguridad.

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La Policía realizó un allanamiento en el barrio Néstor Kirchner que resultó en la detención de un hombre identificado como Romero. Este operativo se llevó a cabo tras esclarecer una serie de robos en locales comerciales del centro, específicamente en Havanna y Acqua, donde se sustrajeron mesas ratoneras.

El jefe de la Comisaría Segunda, Cristian Ríos, destacó que el avance en la investigación se debió al aporte de las cámaras del 911, que permitieron identificar al sospechoso y su vehículo. La causa se caratuló como hurto en concurso real, dado que se comprobaron dos delitos distintos.

Durante el allanamiento, además de la detención de Romero, se secuestró el vehículo relacionado con los robos. En su vivienda se encontró un brasero, del cual el detenido admitió haberlo sustraído de otro domicilio. La investigación sigue abierta en busca de otros posibles damnificados y para esclarecer más hechos delictivos.