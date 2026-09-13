Robo armado en barrio Francisco II: un joven detenido tras el asalto

Un joven de 27 años fue detenido en el barrio Francisco II, acusado de un asalto a mano armada. Se secuestró una motocicleta vinculada al delito y prendas de vestir relacionadas con la víctima.

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Un operativo policial realizado en el barrio Francisco II resultó en la detención de un joven de 27 años, acusado de un asalto a mano armada ocurrido a finales de agosto. La acción fue autorizada por el Juzgado de Instrucción N° 3, bajo la dirección de la jueza María Eugenia Torres.

La detención de Miguel Ángel Casas se llevó a cabo en una vivienda de la calle Proyectada s/n por la Comisaría Tercera, con el apoyo de las divisiones de Sumarios Judiciales, Infantería y Motorizada. Durante el procedimiento, se incautó una motocicleta Motomel Blitz, que carecía de plásticos protectores y se cree que fue utilizada en el ilícito, así como prendas de vestir que coincidían con la descripción proporcionada por la víctima.

La investigación se inició tras la denuncia de Lucía Belén Narváez, quien reportó el robo calificado el 25 de agosto. Tras ser detenido, Casas fue llevado a la dependencia policial para las diligencias pertinentes y quedó alojado en la Alcaidía Policial, a disposición del magistrado interviniente.