Sábado, 12 de Septiembre 2026
Salud

Crisis sanitaria en La Rioja: recortes de medicamentos complican el acceso a tratamientos esenciales

La reducción drástica en el suministro de medicamentos del programa Remediar limita a solo tres fármacos, lo que compromete la atención primaria en más de 100 centros de salud. La falta de insumos esenciales impacta gravemente a los sectores más vulnerables.

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La situación del sistema sanitario en La Rioja se encuentra en un estado crítico debido a la drástica reducción de envíos de medicamentos del programa nacional Remediar. Romina Cuello, Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud, informó que actualmente solo se reciben tres medicamentos de la línea cardiovascular, lo que genera incertidumbre sobre el futuro suministro.

Cuello indicó que la disminución en la variedad y cantidad de fármacos comenzó con la actual gestión nacional y se ha intensificado con la reciente notificación de la discontinuación de la mayoría de las líneas de asistencia. Esta reestructuración afecta a más de 100 efectores sanitarios que atendían entre 160.000 y 360.000 recetas anuales, comprometiendo especialmente la atención primaria y la salud mental.

Además, el retraso en los medicamentos de Incluir Salud agrava la situación, afectando a los sectores más vulnerables. Cuello destacó que esta problemática no es exclusiva de La Rioja, ya que otras provincias también enfrentan desafíos similares y han comenzado a coordinar acciones. El Ministerio de Salud provincial ha informado al gobernador sobre la situación para evaluar posibles alternativas.

Etiquetas: la rioja salud medicamentos gobierno provincial crisis sanitaria atención primaria
TL;DR

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