Sábado, 5 de Septiembre 2026
Salud

Regulación de centros de estética en La Rioja: un paso hacia mayor seguridad para los pacientes

El Ministerio de Salud provincial inicia un diálogo para regular los centros de estética, garantizando que solo profesionales matriculados realicen procedimientos. La categorización y control de aparatología buscan asegurar la salud pública y la seguridad de los pacientes.

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Regulación de centros de estética en La Rioja: un paso hacia mayor seguridad para los pacientes
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La Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud provincial ha comenzado un proceso de diálogo para regular el funcionamiento de los centros de estética en la provincia. Esta acción surge ante la falta de una ley nacional que rija el sector y responde a las preocupaciones planteadas por los colegios profesionales locales.

El objetivo principal es asegurar que los procedimientos estéticos sean realizados por profesionales sanitarios con la debida matrícula y formación. La nueva regulación incluirá una categorización de los centros según la complejidad de los tratamientos, lo que permitirá definir las competencias de cada establecimiento y sus profesionales, contribuyendo a una mayor seguridad para los pacientes.

Además, se implementará un control exhaustivo sobre los equipos utilizados, exigiendo la certificación técnica de todos los aparatos. También se realizará una verificación de la legalidad y seguridad de los productos aplicados en los tratamientos. Junto con la Dirección de Infraestructura, se evaluarán las condiciones de higiene y seguridad de los locales, buscando así brindar un marco legal que asegure tratamientos seguros.

Desde el área de fiscalización, se enfatiza que estas medidas son cruciales para la protección de la salud pública y se espera que generen un impacto positivo en la comunidad, poniendo fin a la desinformación sobre la validez de títulos obtenidos en cursos breves.

Etiquetas: la rioja salud pública regulación centros de estética fiscalización sanitaria profesionales de la salud seguridad en tratamientos
TL;DR

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