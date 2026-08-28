Viernes, 28 de Agosto 2026
Salud

La Rioja y UNICEF impulsan iniciativa para mejorar salud mental y alimentación en la provincia

El Gobierno de La Rioja, junto a UNICEF, lanza el Plan de Cooperación 2026-2030, enfocado en salud mental adolescente y alimentación saludable, buscando mejorar el bienestar de niños y adolescentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
La Rioja y UNICEF impulsan iniciativa para mejorar salud mental y alimentación en la provincia
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja ha iniciado la planificación del Plan de Cooperación 2026-2030 en conjunto con UNICEF Argentina. Este plan se centra en la salud mental adolescente y la promoción de entornos alimentarios saludables, con el objetivo de fortalecer la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la provincia.

El primer encuentro de planificación fue coordinado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Equipos de diversas áreas provinciales se reunieron para avanzar en la implementación del plan, que busca articular recursos y capacidades para abordar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias.

El ministro Alfredo Menem enfatizó que se trabajará en la salud mental y en entornos alimentarios saludables, destacando la importancia de optimizar recursos y fomentar la participación comunitaria. La vicegobernadora Teresita Madera también subrayó la necesidad de incluir a las familias en las estrategias de prevención y acompañamiento.

La jornada sentó las bases para definir líneas de acción dentro del marco del plan, continuando así con el acuerdo establecido entre el Gobierno provincial y UNICEF.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial unicef salud mental desarrollo humano plan de cooperación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5618 articles →

Artículos relacionados

La intervención de la Secretaría de Trabajo protege a trabajadores rurales en La Rioja

Aumento de vigilancia en La Rioja ante el riesgo de chikungunya y dengue

Expertos advierten sobre el aumento de gripe en Argentina y la baja vacunación en La Rioja

Regulación de centros de estética en La Rioja: un paso hacia la seguridad de los usuarios

Hermano mayor busca ayuda tras intoxicación por bracero en La Rioja capital

Vecinos del barrio Nueva Rioja preocupados tras intoxicación por monóxido de carbono

La Rioja lanza iniciativa para promover hábitos saludables entre los niños

Estudiantes de Capital se benefician con el programa 'Activá tu Escudo' para vacunación escolar

Muerte de recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación y reclamos en la comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar