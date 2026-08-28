La Rioja y UNICEF impulsan iniciativa para mejorar salud mental y alimentación en la provincia

El Gobierno de La Rioja, junto a UNICEF, lanza el Plan de Cooperación 2026-2030, enfocado en salud mental adolescente y alimentación saludable, buscando mejorar el bienestar de niños y adolescentes.

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El Gobierno de La Rioja ha iniciado la planificación del Plan de Cooperación 2026-2030 en conjunto con UNICEF Argentina. Este plan se centra en la salud mental adolescente y la promoción de entornos alimentarios saludables, con el objetivo de fortalecer la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la provincia.

El primer encuentro de planificación fue coordinado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Equipos de diversas áreas provinciales se reunieron para avanzar en la implementación del plan, que busca articular recursos y capacidades para abordar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias.

El ministro Alfredo Menem enfatizó que se trabajará en la salud mental y en entornos alimentarios saludables, destacando la importancia de optimizar recursos y fomentar la participación comunitaria. La vicegobernadora Teresita Madera también subrayó la necesidad de incluir a las familias en las estrategias de prevención y acompañamiento.

La jornada sentó las bases para definir líneas de acción dentro del marco del plan, continuando así con el acuerdo establecido entre el Gobierno provincial y UNICEF.