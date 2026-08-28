La Rioja impulsa municipios para competir en el programa Best Tourism Villages 2026

El programa “Camino a los B.T.V. Argentina” busca preparar a los municipios de La Rioja para postularse como Best Tourism Villages, fortaleciendo sus capacidades y propuestas turísticas. Con talleres informativos, se facilitará el conocimiento de criterios y herramientas a utilizar en futuras candidaturas.

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El programa “Camino a los B.T.V. Argentina” ha sido lanzado para apoyar a los municipios en su preparación para postularse a la iniciativa Best Tourism Villages de la ONU. Este esfuerzo del Gobierno de La Rioja busca que las localidades fortalezcan sus capacidades y comprendan los criterios de evaluación necesarios para presentar candidaturas sólidas.

Como parte de este programa, se llevó a cabo un taller donde se discutieron los requisitos y herramientas necesarias para las postulaciones. Participaron referentes de municipios del interior, quienes recibieron formación sobre cómo mejorar sus propuestas turísticas. La capacitación fue impartida por expertos, incluyendo al Mg. Rodrigo Báez de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Los municipios de Famatina y Sanagasta, ya seleccionados para representar a Argentina en esta distinción, sirven como ejemplo del camino a seguir. El objetivo es que otras localidades puedan aprender de sus experiencias y prepararse de manera anticipada para las futuras convocatorias.

El programa no solo se centra en la capacitación, sino también en la planificación y el fortalecimiento de indicadores clave, permitiendo a cada municipio desarrollar sus capacidades turísticas de manera efectiva.