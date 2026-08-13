Mejoras en la gastronomía local: nueva guía del Gobierno provincial para chefs y restaurantes

La Secretaría de Turismo de La Rioja lanzó la Guía de Gestión de la Calidad Turística y el catálogo "Sabores Riojanos" para elevar la gastronomía local y su integración en el turismo. Estas herramientas buscan mejorar los estándares de calidad y formar a los prestadores para enriquecer la experiencia de los visitantes.

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El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Turismo, lanzó dos nuevas herramientas para el sector gastronómico: la Guía de Gestión de la Calidad Turística y el catálogo “Sabores Riojanos”. Estas iniciativas buscan profesionalizar los servicios y mejorar la calidad en los establecimientos que forman parte de la cadena turística, resaltando la riqueza gastronómica de la provincia.

La Guía de Gestión proporciona herramientas para optimizar los procesos de trabajo y establecer estándares de calidad, facilitando a los prestadores adaptarse a las expectativas de los visitantes. Incluye un programa de capacitaciones, disponible en el sitio oficial de Turismo de La Rioja, que permite acceder a formación continua en gestión y calidad.

Por otro lado, el catálogo “Sabores Riojanos” tiene como finalidad visibilizar la gastronomía como parte integral de la identidad cultural y turística. Busca que los visitantes no solo disfruten de los paisajes, sino que también descubran los productos locales y las tradiciones culinarias de la región. Durante la presentación, realizada en el restaurante El Nuevo Corral, participó una amplia representación de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA), la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), así como estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).