La Rioja celebra un récord de ocupación hotelera en las vacaciones de invierno

La ocupación hotelera en La Rioja alcanzó el 90% durante las vacaciones, pero la caída del 55% en el turismo de jubilados plantea serios desafíos económicos para el sector.

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El sector turístico en La Rioja experimentó un receso invernal exitoso, con un promedio de ocupación del 90% en las dos primeras semanas de vacaciones, según Carlos Francés, vocal de la Cámara Provincial de Turismo. Este nivel de actividad se asemeja a los registros previos a la pandemia, destacando el papel del Parque Nacional Talampaya como un atractivo clave que recibe principalmente visitantes de San Juan.

A pesar de los buenos resultados, la Cámara Provincial de Turismo alertó sobre la pérdida del 55% de su mercado turístico histórico, un problema estructural provocado por la disminución de viajes de jubilados, que solían ser un pilar del turismo fuera de temporada alta. Esto ha afectado gravemente a la economía local, especialmente en sectores como la gastronomía y la hostelería, donde se ha notado una caída en los ingresos.

Francés mencionó que cada turista gasta al menos $100.000 por día en la provincia. A pesar de las medidas implementadas, como los chachos, que han ayudado a mantener cierta actividad, se hace necesario diversificar las estrategias de promoción para atraer a nuevos segmentos de turistas. La Cámara está evaluando iniciativas para revitalizar el sector turístico y adaptarse a estos desafíos.