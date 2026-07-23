Viernes, 24 de Julio 2026
Turismo

Nueva dársena para buses turísticos en el microcentro: mejora en movilidad y turismo local

Se habilitó una nueva dársena para buses turísticos en la Capital, mejorando la seguridad vial y la logística para operadores turísticos en la zona céntrica. Esta infraestructura busca potenciar el turismo local y optimizar el tránsito en una de las áreas más dinámicas de la ciudad.

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La nueva dársena para el estacionamiento de buses turísticos ha sido habilitada en la intersección de avenida Rivadavia y calle San Martín, con el objetivo de mejorar la logística del turismo en la ciudad. Esta obra, realizada por el Municipio de la Capital, la Dirección General de Turismo, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Infraestructura Vial, busca optimizar la infraestructura urbana destinada al sector turístico y facilitar el ascenso y descenso de visitantes.

La implementación de esta dársena responde a la necesidad de contar con espacios seguros y específicos para los turistas, lo que a su vez reducirá las demoras y mejorará la circulación vehicular en una de las zonas más dinámicas de la ciudad. Con esta intervención, se espera una recepción más eficiente de los visitantes, lo que jerarquiza los servicios ofrecidos en la Capital.

El compromiso del gobierno municipal con el desarrollo turístico se manifiesta en acciones que benefician tanto a los turistas como a los residentes, al mejorar el orden y la seguridad en el tránsito. Se considera que esta infraestructura es fundamental para potenciar el turismo en la región, especialmente en un contexto donde la recuperación del sector se vuelve cada vez más importante.

Etiquetas: capital dársena turística infraestructura vial turismo tránsito gobierno municipal
TL;DR

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