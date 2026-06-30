Sanagasta se posiciona como destino turístico destacado a nivel internacional para 2026

Sanagasta fue seleccionada para representar a Argentina en el certamen internacional Best Tourism Villages, destacando su patrimonio cultural y natural. Este reconocimiento puede potenciar el turismo y la visibilidad de La Rioja en el ámbito global.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El departamento Sanagasta ha sido seleccionado para representar a Argentina en el certamen internacional Best Tourism Villages, organizado por ONU Turismo. Esta elección se realizó entre más de 56 postulaciones a nivel nacional, destacando el patrimonio cultural y natural de la localidad. Entre sus atractivos se encuentran el Parque Geológico, la Reserva Pampa de la Viuda Agustina, y la Quebrada de Angulo, además de su rica herencia cultural, que incluye la Virgen India y su tradicional peregrinación.

El gobernador Ricardo Quintela participó en un acto de reconocimiento, donde enfatizó que la calidad humana de la comunidad sanagasteña es fundamental para el éxito de su candidatura. "La hospitalidad de su gente es uno de los mayores atractivos", afirmó. Este reconocimiento no solo pone en valor a Sanagasta, sino que también busca posicionar a La Rioja en un contexto más amplio, resaltando su riqueza cultural y turística.

Quintela anunció además la ejecución de nuevas obras para el desarrollo turístico del departamento, incluyendo la continuación de la Plaza San Martín y la refacción del Parque Temático Cueva de las Brujas. Durante la ceremonia, el intendente Luis Flores declaró a Quintela Huésped de Honor y le entregó un reconocimiento por su apoyo a esta candidatura internacional.