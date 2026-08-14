Paro nacional de cinco días en universidades: impacto en estudiantes y docentes

La huelga nacional de docentes universitarios y preuniversitarios, convocada por CONADU Histórica del 18 al 22 de agosto, afectará las actividades académicas en todo el país. La protesta responde a una deuda salarial del 28,5% y exige medidas urgentes para frenar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación.

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La Federación de Docentes de las Universidades (CONADU Histórica) ha convocado a un paro nacional que se llevará a cabo del 18 al 22 de agosto debido a la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro de los ingresos en el sector educativo. Esta medida impactará en las actividades académicas de las universidades nacionales y sus establecimientos preuniversitarios en todo el país.

Los docentes exigen una recomposición salarial urgente para hacer frente a la inflación y reclaman el pago inmediato de un 28,5% adeudado hasta junio. Además, solicitan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de la garantía salarial para los cargos de menor categoría y una asignación de fondos específicos para la capacitación docente.

La protesta se enmarca en un plan de lucha en defensa de la educación pública y busca una adhesión masiva de las bases, reflejando el creciente descontento entre los docentes por las condiciones laborales actuales. Desde el gremio, se critica la gestión nacional por incumplir la ley y mantener un congelamiento presupuestario.