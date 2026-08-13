Cumbre del Frente Renovador en La Rioja: se definen estrategias electorales clave

Sergio Massa convocará una cumbre regional en La Rioja este viernes, con dirigentes de varias provincias, para fortalecer la unidad del peronismo y definir estrategias electorales para 2027.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ex candidato a presidente Sergio Massa ha convocado una cumbre regional de su espacio político para este viernes en La Rioja. Este encuentro, que se llevará a cabo en el hotel Avant, tiene como propósito fortalecer la relación con el gobernador Ricardo Quintela, quien busca mantener la unidad dentro del peronismo.

A pesar de que Massa no estará presente, enviará una delegación que incluirá a la diputada nacional Sabrina Selva y a José Ignacio de Mendiguren. También se espera la participación de Sebastián Galmarini. La elección de La Rioja para este evento refleja el reconocimiento del papel de Quintela en los esfuerzos por la cohesión del partido.

Después de la reunión, la delegación tiene previsto asistir a un almuerzo informal en la residencia del gobernador, donde estará presente Ismael Bordagaray, referente del Frente Renovador en la provincia.

Más allá de ser un encuentro simbólico, se busca establecer las bases para una posible construcción electoral de cara a 2027. Este movimiento se suma a las recientes actividades de Massa, quien ha estado activo en la organización interna del partido y en la promoción de nuevos liderazgos.