Proyectos clave para bomberos y educación en La Rioja se discuten en la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto avanza en proyectos clave para La Rioja, incluyendo un vehículo para Bomberos de General San Martín y un Fondo para el desarrollo agroproductivo. La implementación de estas iniciativas podría transformar la respuesta ante emergencias y fortalecer la economía local.

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En una reciente reunión, la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de Privatizaciones, presidida por el diputado Oscar Chamía, avanzó en varios proyectos que buscan atender las demandas comunitarias y productivas en la provincia. Entre los temas discutidos se encuentra la gestión de un vehículo para la prevención y combate de incendios, destinado a los Bomberos Voluntarios de General San Martín, una respuesta necesaria ante el aumento de incendios en la región.

Asimismo, se analizó la creación del Fondo Provincial de Desarrollo Agroforestal, Agrícola y Ganadero, que tiene como objetivo apoyar económicamente a los sectores productivos locales, esenciales para la economía provincial. También se evaluó un proyecto para construir un espacio recreativo en una escuela de Vichigasta, destinado a ofrecer un lugar seguro para actividades recreativas y educativas para los niños.

La comisión subrayó la importancia de avanzar en estos proyectos a través de un proceso legislativo colaborativo, buscando consensos que permitan su implementación pronta. Estas iniciativas no solo abordan las necesidades inmediatas de la población, sino que también promueven un desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tejido social en la provincia.