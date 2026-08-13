Ruta 38 afectada por vuelco de camión: complicaciones para los viajeros en San Nicolás de Bari

Un camión de carga pesada volcó en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la avenida San Nicolás de Bari, esparciendo ladrillos y causando demoras significativas en el tráfico. Las autoridades advierten sobre el peligro en la zona y recomiendan precaución a los conductores.

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Un incidente ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la avenida San Nicolás de Bari ha generado demoras en la circulación vehicular. Un camión de carga pesada que transportaba materiales de construcción volcó, esparciendo ladrillos sobre la calzada, lo que representa un peligro para los automovilistas que transitan por esa zona clave de La Rioja.

Las autoridades viales han emitido un alerta solicitando a los conductores que transiten con precaución debido a la presencia de escombros. La situación ha causado preocupación entre los vecinos y automovilistas, quienes enfrentan interrupciones en su rutina diaria por el tráfico generado.

Los servicios de emergencia y las autoridades locales están trabajando en la limpieza de la vía para restablecer el tráfico. Se aconseja a los conductores planificar rutas alternativas para evitar la congestión en el área afectada. Este evento resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de cumplir con las normativas de transporte para prevenir accidentes futuros.

A medida que avanza la limpieza, se espera que la comunidad reciba actualizaciones sobre el estado del tráfico en la zona.