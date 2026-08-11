Martes, 11 de Agosto 2026
Policiales

Retienen ganado caprino en Ruta Nacional N° 76: autoridades buscan al dueño

Un caprino hembra con pelaje castaño y blanco fue capturado en la Ruta Nacional N° 76. El animal se encuentra en el Corral Policial de Villa Unión, esperando ser reclamado por su dueño.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Retienen ganado caprino en Ruta Nacional N° 76: autoridades buscan al dueño
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La Brigada de Captura y Resguardo de Animales Sueltos (BRI-CyRAS) llevó a cabo un operativo en la Ruta Nacional N° 76, a la altura del kilómetro 127, donde se retuvo un caprino hembra con pelaje castaño y blanco. El personal policial realizó la captura en cumplimiento de la Ley Provincial N° 9.942/17, que regula la presencia de animales sueltos en la vía pública.

El animal tiene características específicas que facilitan su identificación, como una oreja derecha con la punta rajada y una oreja izquierda con orqueta. Actualmente, el caprino se encuentra en el Corral Policial de la Unidad Regional I°. Para recuperarlo, el propietario debe presentarse en la Comisaría Villa Unión, ubicada en la intersección de Av. Nicolás Dávila y Joaquín V. González, con la documentación necesaria.

Las autoridades recordaron que si no se presenta un responsable dentro del plazo legal, se tomarán las medidas pertinentes según la legislación vigente. Este tipo de operativos no solo protege a los animales, sino que también contribuye a la seguridad de conductores y peatones, resaltando la importancia de la normativa que regula la tenencia y el resguardo de animales.

La acción de la Brigada es un ejemplo del compromiso de las autoridades con la seguridad pública y el bienestar animal, y se espera que estas iniciativas se mantengan y fortalezcan en el futuro.

Etiquetas: villa unión animales sueltos seguridad vial protección animal unidad regional ley provincial 9.942/17
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