Martes, 11 de Agosto 2026
Policiales

Cuestionamientos a la defensa de Ilda Goyochea por la búsqueda del cuchillo Tramontina

Gabriel Díaz y Sofía Agüero, imputados en el caso Ilda Goyochea, se negaron a declarar en una audiencia inusual a las 7:00 a.m. La defensa alega graves irregularidades en el proceso y espera novedades sobre su excarcelación esta semana.

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Gabriel Díaz y Sofía Agüero, imputados en el caso Ilda Goyochea, no prestaron declaración indagatoria en una audiencia que se realizó esta mañana a las 7:00 a.m. Su abogada, Soledad Varas, argumentó que esta decisión se debe a la falta de garantías en un proceso que presenta serias irregularidades. Varas solicitó la nulidad de pruebas importantes y espera novedades sobre la excarcelación de sus clientes.

La defensa ha cuestionado la recolección de pruebas, mencionando que un decreto que ordenó el secuestro de un tacho de basura con restos de vidrio y una copa es irregular. Además, sorprendió la búsqueda de un cuchillo Tramontina, ya que nunca se mencionó un arma blanca en el lugar de los hechos. Varas enfatizó que la indagatoria debe ser un medio de defensa y no un elemento probatorio.

En relación a la excarcelación, la abogada indicó que ya se presentó un recurso de reposición y que se espera una semana con importantes definiciones sobre la libertad de los imputados. Varas también está considerando los pasos a seguir respecto a la relación con el juzgado interviniente.

Etiquetas: la rioja gabriel díaz sofía agüero declaración indagatoria justicia accidente
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