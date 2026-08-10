Accidente en La Rioja capital: un auto vuelca tras chocar con otro estacionado

Un fuerte choque en la mañana de hoy en La Rioja dejó a un conductor con traumatismo de cráneo. Bomberos y policía trabajaron en la escena mientras se investigan las causas. La seguridad vial sigue siendo un tema crítico en la ciudad.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana del sábado en la ciudad capital de La Rioja, donde un automóvil sufrió un fuerte choque y terminó volcado. El incidente se registró a las 06:05 en la intersección de avenida Santa Rosa y calle Manuel Toto Gaitán. Un Volkswagen Fox impactó contra un Fiat Mobi estacionado, provocando que este último quedara sobre su techo.

El conductor del Volkswagen resultó herido, presentando un posible traumatismo de cráneo y un corte en el tabique nasal. Personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar para brindar contención y primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias DEM 107, que trasladó al herido al hospital. Además, los bomberos realizaron tareas de prevención, como el corte de energía del vehículo y aseguraron la escena.

La intervención de personal policial fue necesaria para determinar las circunstancias del accidente. Este siniestro resalta la necesidad de reforzar la seguridad vial en la ciudad, donde en los últimos meses se han registrado varios accidentes, lo que ha motivado a las autoridades a implementar nuevas medidas para mejorar la seguridad en las calles.