Sábado, 8 de Agosto 2026
Policiales

Detienen a tres menores en la Feria La Perla tras fallido intento de robo

Tres menores de 12, 14 y 16 años fueron retenidos en la Feria La Perla tras intentar robar un pantalón. La rápida intervención policial destaca la importancia de la seguridad en áreas comerciales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un operativo de seguridad en la zona comercial de la Feria La Perla resultó en la retención de tres adolescentes que intentaron sustraer un pantalón de un local. El procedimiento fue llevado a cabo por la Brigada Ciclística, que realizaba patrullajes preventivos en el sector.

El personal de seguridad llegó al establecimiento, ubicado sobre calle Joaquín V. González, tras recibir una alerta sobre un ilícito en curso. Al llegar, conversaron con el propietario, el Sr. Soto, quien confirmó el intento de robo. Gracias a la rápida intervención de los empleados, los jóvenes fueron interceptados antes de poder escapar.

Los menores de 12, 14 y 16 años fueron trasladados a la Comisaría Primera para realizar los trámites correspondientes. La situación legal será evaluada por las autoridades competentes, quienes determinarán las medidas a seguir en función de la edad de los involucrados. Este incidente destaca la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad para la prevención del delito en espacios comerciales.

Etiquetas: la rioja feria la perla seguridad menores de edad delito brigada ciclística
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