Estafas virtuales: una mujer de Chepes sufre la pérdida de más de $1.300.000

Una mujer de Chepes perdió más de $1.3 millones en una estafa virtual relacionada con un préstamo falso. Además, un ex policía fue detenido por liderar una red de estafas millonarias en viviendas. La investigación sigue abierta.

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Una mujer de 65 años, residente en Chepes, fue víctima de una estafa virtual mientras buscaba un préstamo para jubilados que se anunciaba en Facebook. El 31 de julio, su concubino hizo clic en un enlace que los llevó a un chat de WhatsApp, donde falsos operadores financieros los convencieron de realizar un trámite a través de una videollamada. Esto permitió a los delincuentes acceder a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Entre el 1 y 2 de agosto, los estafadores realizaron transferencias y gestionaron un crédito no autorizado por un total de $1.304.132. La víctima se dio cuenta del fraude cuando los delincuentes interrumpieron la comunicación, lo que la llevó a bloquear sus productos financieros y presentar una denuncia formal. La causa fue caratulada como estafa y está a cargo del Departamento de Investigaciones de Chepes.

Paralelamente, un ex policía fue detenido por liderar una red de estafas relacionadas con la falsa promesa de adjudicación de viviendas estatales. La aprehensión se llevó a cabo el miércoles en el barrio Argentino, donde se secuestraron elementos probatorios. El comisario Alejandro Quinteros informó que la investigación surgió de cuatro denuncias que estiman el perjuicio económico en aproximadamente 19 millones de pesos. Se advirtió que las viviendas sociales no se gestionan mediante pagos a particulares y se prevén más detenciones en el futuro.