Domingo, 20 de Septiembre 2026
La Rioja

Mujeres de La Rioja expresan su inquietud por el futuro de sus hijos y nietos

el empoderamiento femenino gana espacio en la agenda pública, surgen inquietudes sobre trabajo, salud mental y adicciones. La vicegobernadora Madera destacó la necesidad de unidad y organización para enfrentar estos desafíos.

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El Encuentro de Mujeres del Valle del Bermejo, que reunió a participantes de diversas localidades, se convirtió en un espacio clave para abordar preocupaciones sobre oportunidades laborales, salud mental y adicciones. La vicegobernadora Teresita Madera destacó la necesidad de generar espacios de escucha y diálogo, enfatizando la importancia de la organización entre mujeres para transformar realidades.

Madera, en su discurso, hizo eco de la frase de Evita: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”, señalando que las inquietudes expresadas por las participantes reflejan problemas críticos que afectan a las familias. “Nos preocupa que nuestros hijos y nietos tengan oportunidades”, afirmó, subrayando el impacto de la situación económica en la vida cotidiana de muchas familias, quienes a menudo deben endeudarse para cubrir necesidades básicas.

La vicegobernadora resaltó la importancia de un Gobierno provincial que escuche y busque soluciones ante la incertidumbre, enfatizando que el empoderamiento femenino debe ser una prioridad en la agenda pública. Este encuentro se establece como un punto de partida para promover acciones colectivas que respondan a los desafíos planteados, fortaleciendo la unidad y la organización entre las mujeres de la región.

Etiquetas: la rioja teresita madera encuentro de mujeres empoderamiento femenino gobierno provincial salud mental
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