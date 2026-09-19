La Rioja se prepara para el precongreso EDU IA 2026 sobre integración de inteligencia artificial en la educación

Directivos y docentes de La Rioja se reunieron en un precongreso sobre inteligencia artificial en la educación, preparando aportes para el Congreso EDU IA 2026. La jornada busca integrar tecnología y pedagogía en el aula.

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Un precongreso sobre inteligencia artificial en la educación reunió a directivos, docentes y equipos técnicos en el Colegio Provincial N.º 13. Este evento, organizado por el Ministerio de Educación, tuvo como objetivo construir criterios pedagógicos y éticos para el uso de estas tecnologías en las aulas, anticipando el Congreso de Inteligencia Artificial y Educación que se llevará a cabo en octubre.

Bajo el lema “Educación e inteligencia artificial: oportunidades y desafíos para un trabajo pedagógico en la provincia de La Rioja”, la jornada permitió el intercambio de experiencias y reflexiones sobre las posibilidades y retos que presenta la inteligencia artificial en el ámbito educativo. El ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó la necesidad de incorporar estas tecnologías en la agenda escolar y de construir una escuela que responda a las transformaciones sociales actuales.

Martínez enfatizó que el encuentro previo al congreso es crucial para generar herramientas que orienten la integración de la inteligencia artificial en procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando que la formación y capacitación de los docentes son fundamentales para adaptarse a estos cambios tecnológicos.