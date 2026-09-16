Milagro y Catuna recibirán 32 viviendas y mejoras en 20 cuadras de asfalto

Se construirán 32 viviendas en Milagro y Catuna, junto a 20 cuadras de asfalto en la avenida principal de Milagro. La obra busca mejorar la infraestructura y calidad de vida local.

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Durante el acto central por el 149° aniversario del departamento General Ortiz de Ocampo, el gobernador Ricardo Quintela anunció la construcción de 32 viviendas en las localidades de Milagro y Catuna. Además, se destinarán fondos para 20 cuadras de asfalto que mejorarán la infraestructura urbana en la avenida principal de Milagro.

Quintela destacó el progreso del departamento a lo largo del tiempo, subrayando que este avance es resultado del esfuerzo colectivo y de diversas gestiones. También se refirió a la actual situación provocada por las políticas del Gobierno nacional, que, según él, desatienden a las provincias y obstaculizan la obra pública, esencial para el bienestar y la economía local.

El gobernador expresó su preocupación por los recortes nacionales que impactan en sectores vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad, quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. A pesar de estos desafíos, reafirmó la resiliencia de la provincia, llamando a la unidad del pueblo de La Rioja ante las adversidades.

Quintela anunció que se realizará el llamado a licitación en febrero para iniciar la construcción de las viviendas, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.