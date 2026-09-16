Miércoles, 16 de Septiembre 2026
La Rioja

El pago de Chachos se realiza este martes en la Capital y todo el interior provincial.

Este martes 15 de septiembre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo el operativo de pago de Chachos en la Capital y localidades de Castro Barros y Sanagasta. En la Capital, podrán cobrar quienes tengan DNI terminados en 2 y 3, mientras que en los otros departamentos no hay restricciones. Se habilitarán múltiples puntos de pago de 16 a 21 horas.

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Redacción Equipo Editorial
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El operativo de pago de Chachos se llevará a cabo el martes 15 de septiembre en la ciudad Capital y en localidades de los departamentos Castro Barros y Sanagasta. En la Capital, podrán cobrar quienes tengan DNI que finalicen en 2 y 3, mientras que en los departamentos mencionados se habilitarán todas las terminaciones de DNI.

En la ciudad Capital, los lugares de pago estarán abiertos de 16 a 21 horas en varios puntos, incluyendo CEPAR Norte, la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), y diversas sucursales de EDELAR. Este operativo está dirigido a agentes de diversas dependencias gubernamentales, incluyendo la Secretaría General de la Gobernación y varios ministerios.

En Castro Barros, el pago se realizará en varias localidades: en Pinchas de 11 a 12 horas, en Aminga de 12 a 13.30, en Anillaco de 12.30 a 14, y en Anjullón de 15 a 17. En Sanagasta, el pago será en la Oficina de Desarrollo Social de 9 a 11 horas. Se aconseja a los beneficiarios llevar su DNI y seguir las indicaciones sobre horarios y lugares.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial operativo de pago sanagasta castro barros beneficios sociales
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