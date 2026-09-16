Miércoles, 16 de Septiembre 2026
Política

Movilización en La Rioja: vecinos marchan contra el ajuste del Gobierno nacional este sábado 19

Este sábado 19 de septiembre, la Plaza 25 de Mayo en la capital riojana será el escenario de una protesta federal contra el rumbo económico del Gobierno. Agrupaciones sociales y políticas invitan a la ciudadanía a expresar su descontento.

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Movilización en La Rioja: vecinos marchan contra el ajuste del Gobierno nacional este sábado 19
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El sábado 19 de septiembre se llevará a cabo una jornada de protesta federal bajo el lema “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. La concentración principal se realizará en la Plaza de Mayo, mientras que en la capital riojana, la movilización tendrá lugar por la tarde en la Plaza 25 de Mayo.

La manifestación, promovida por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FITU), incluye la participación de agrupaciones como el MST, el Partido Obrero y el PTS, así como de colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. Se espera que numerosos ciudadanos se unan a esta convocatoria.

El objetivo principal es expresar el descontento con la situación económica del país y las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. Carolina Goycochea, referente del FIT en La Rioja, destacó que esta iniciativa fue propuesta por Myriam Bregman hace dos semanas y ha encontrado eco en diversas localidades del país. Además, Goycochea subrayó que el malestar social se debe tanto a la gestión del presidente Javier Milei como a las decisiones del gobernador Ricardo Quintela.

El movimiento también busca posicionar a Bregman como una alternativa política a futuro, con miras a los comicios de 2027.

Etiquetas: argentina protesta frente de izquierda economía gobierno nacional ricardo quintela
TL;DR

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