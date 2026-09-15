Martes, 15 de Septiembre 2026
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Abogados de La Rioja exigen acciones concretas para combatir la usura en la provincia

El Consejo de Abogados de La Rioja respalda las nuevas medidas del Gobierno provincial contra la usura, aunque advierte sobre posibles interpretaciones amplias en la normativa. Se insta a denunciar abusos en préstamos usurarios.

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El doctor Francisco Brizuela, presidente del Consejo de Abogados de La Rioja, se pronunció sobre las recientes medidas del Gobierno provincial destinadas a combatir la usura, destacando su importancia en la lucha contra esta problemática que afecta tanto a barrios como al centro de la ciudad.

Brizuela indicó que la comisión directiva del Consejo analizó las leyes y decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. Afirmó que estas normativas son herramientas efectivas para regular el sistema financiero y frenar los préstamos usurarios. Sin embargo, expresó que la institución no fue consultada en el proceso de creación de estas normas y planteó inquietudes sobre el concepto de “crédito instrumentado”, que podría extenderse a créditos no relacionados con la usura.

Además, el presidente del Consejo recomendó a las personas que puedan estar sufriendo abusos a denunciar en la Fiscalía, en el juzgado de instrucción o ante la Policía, preferentemente con el apoyo de un abogado. Enfatizó que es crucial definir excepciones en la normativa para proteger ciertos tipos de créditos, como los honorarios profesionales y las indemnizaciones laborales.

Etiquetas: la rioja consejo de abogados usura gobierno provincial justicia normativa
TL;DR

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