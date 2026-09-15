Banco Rioja implementa tasa fija del 29% para ayudar a deudores con tarjetas de crédito

Banco Rioja está considerando la implementación de una tasa fija del 29% TNA para la refinanciación de saldos irregulares en tarjetas de crédito, en consonancia con una línea del Banco Nación. Esta propuesta, que aún no está vigente, surge ante las dificultades financieras que enfrentan muchas familias.
La posible refinanciación está destinada a clientes con atrasos en los pagos de tarjetas Visa o Mastercard, permitiendo montos de refinanciación de hasta 30 millones de pesos y plazos que varían entre 24 y 60 meses. Se aclara que esta tasa no corresponde a la general de préstamos personales, que son considerados productos distintos.
Durante el mes de agosto, Banco Rioja redujo las tasas de los préstamos personales en 20 puntos porcentuales, estableciendo tasas del 52% TNA para operaciones a 12 meses y del 56% TNA para plazos de hasta 36 meses. Este ajuste se aplica tanto a nuevos préstamos como a renovaciones de clientes que están al día con sus pagos.
La iniciativa se encuentra en fase de evaluación, y se espera que pronto se definan los requisitos y condiciones para su implementación, así como la fecha de entrada en vigencia de esta opción.