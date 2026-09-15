Efemérides del 15 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de septiembre de 2026
- 1876 – en Argentina inicia su publicación The Buenos Aires Herald.
- 1914 – Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990 (f. 1999).
- 1922 – Sergio de Castro, artista plástico y músico francoargentino (f. 2012).
- 1926 – Antonio Carrizo, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2016).
- 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, una división paraguaya logra cercar y rendir a dos regimientos bolivianos. Termina así la batalla de Campo Grande, que había comenzado el 30 de agosto.
- 1937 – Fernando de la Rúa, político y abogado argentino, presidente de Argentina entre 1999 y 2001 (f. 2019).
- 1943 – Juan José Camero, actor argentino.
- 1949 – Pablo Rieznik, político, profesor universitario e investigador argentino (f. 2015).
- 1961 – Gustavo Cordera, cantante argentino, exlíder de Bersuit Vergarabat.
- 1984 – Maximiliano Biancucchi, futbolista argentino.
El 15 de septiembre de 1830, se inauguró la primera línea de tren en el mundo en Inglaterra, conectando las ciudades de Liverpool y Manchester. Este evento marcó el inicio de la era del ferrocarril, revolucionando el transporte y la industria en el siglo XIX. La innovación en locomoción cambió para siempre la forma en que las personas y mercancías se desplazaban.
En el mundo: 15 de septiembre de 2026
- 800 – primera mención del término «Castilla» en un documento apócrifo del hoy desaparecido monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena.
- 994 – victoria fatimí sobre el Imperio bizantino en la batalla de Orontes.
- 1186 – primer día del fin del mundo ―producido por catástrofes como un eclipse de tres días de duración (?), vientos, tormentas, sequías, hambrunas, pestes, terremotos y oscuridad total, causados por una conjunción planetaria en Libra y la cola del Dragón (el nodo descendente de la Luna)― profetizado en la Carta de Toledo, que dos años antes (1185) un grupo de astrólogos católicos ―dirigidos por Juan el Toledano (1110‑1180)― de la ciudad de Toledo (España) dirigieron al papa Clemente III . Recomendaban huir a cuevas y montañas, ya que solo unos pocos sobrevivirían. En 1229 se difundirá una copia modificada de la misma carta, pero ahora profetizaba el fin del mundo para ese año (1229) y estaba firmada por el monje ciesterciense inglés Juan de Toledo (1201‑1275).
- 1440 – Gilles de Rais, uno de los primeros asesinos en serie conocidos, es detenido tras una acusación presentada contra él por Jean de Malestroit, obispo de Nantes.
- 1530 – En Soriano Cálabro (región de Calabria), un capellán afirma que la Virgen María, María Magdalena y Santa Catalina le entregaron un retrato de Santo Domingo de Guzmán (creador de la orden dominica).
- 1556 – partiendo de Flesinga, el ex emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V regresa a España.
- 1714 – El Consejo de Ciento de Barcelona, la institución de autogobierno municipal, es abolida tras la entrada del duque de Berwick en la ciudad.
- 1762 – Batalla de Signal Hill, en el marco de la guerra de los Siete Años, con la que los británicos consiguieron que Francia les entregara la región de San Juan de Terranova.
- 1808 – en Nueva España (actual México) se ejecuta un Proceso de Independencia y Liberación Anticolonial contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, de tendencia liberal.
- 1817 – en Venezuela, el general Simón Bolívar ordena, mediante decreto, la incorporación de la provincia de Guayana a la causa de la independencia.
- 1821 – en Guatemala se firma el Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala, ocasión que es celebrada por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica como la Independencia de Centroamérica.
- 1822 – en Chile, Ramón Freire (Director Supremo de Chile) firma en el mismo decreto en que se abole la esclavitud la prohibición definitiva de corridas de toros y las peleas de gallos en Chile por ser prácticas que atentaban contra la Ilustración, la cultura y ser impropias de la civilización.[cita requerida]
- 1829 – en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano.
- 1854 – en el Teatro Santa Anna, después llamado Teatro de la República (en Ciudad de México), se canta por primera vez el Himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotang. La letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nunó.
- 1876 – en Argentina inicia su publicación The Buenos Aires Herald.
- 1879 – en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, es cantado por primera vez en una ceremonia oficial el actual Himno Nacional de ese país.
- 1897 – las fuerzas revolucionarias proclaman su victoria sobre las fuerzas militares y las autoridades quetzaltecas desconocen al gobierno del presidente José María Reina Barrios. Posteriormente los revolucionarios tomaron Ocós, Colomba Costa Cuca y Coatepeque, y así declarar al Estado de Los Altos Libre Soberano e Independiente.
- 1898 – en el municipio de Tecalitlán (México), el joven Gaspar Vargas López (1880-1969) funda el Mariachi Vargas.
- 1903 – en Porto Alegre (Brasil) se funda el club de fútbol Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
- 1910 – en Pachuca de Soto se inaugura la torre del centenario conocida como Reloj Monumental para conmemorar el centenario de la Independencia de México
- 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, una división paraguaya logra cercar y rendir a dos regimientos bolivianos. Termina así la batalla de Campo Grande, que había comenzado el 30 de agosto.
- 1935 – en Alemania, las leyes de Núremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana.
- 1936 – en Medellín (Colombia) se funda la Universidad Católica Bolivariana, que en 1945 tomó el nombre de Universidad Pontificia Bolivariana.
- 1943 – en Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista.
- 1946 – Bulgaria se convierte en República Popular.
- 1950 – en Colombia sale al aire la emisora cultural HJCK.
- 1960 – en la villa cubana de Palma de La Cruz (provincia de Oriente), un grupo de terroristas ―en el marco de los ataques organizados por la CIA estadounidense― asesinan a Ricardo González Miranda, maestro voluntario de la Campaña Nacional de Alfabetización.
- 1961 – En EE. UU., el Senado y la Cámara de Representantes resuelven que el Congreso reconozca a Uncle Sam Wilson de Troy, Nueva York, como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos, el Tío Sam.
- 1961 – en un pozo artificial, a 402 metros bajo tierra, en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica, Antler, de 2.6 kilotones. Es la bomba n.º 197 de las 1132 que detonó Estados Unidos entre 1945 y 1992.
- 1967 – en un pozo artificial, a 241 m bajo tierra, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 9:30 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 520, Gilroy, de 19 kilotones.
- 1975 – en Santiago de Chile se inaugura el primer tramo de la Línea 1 del Metro de Santiago.
- 1976 – la Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22.
- 1977 – se publica el libro El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.
- 1981 – Vanuatu se une a la ONU.
- 1983 – en Estados Unidos se realiza la pelea entre el boxeador peruano Orlando Romero (auspiciado por Guillermo Ganoza Vargas) y el estadounidense Ray Mancini.
- 1986 – La banda musical británica Queen lanza su canción "Who Wants to Live Forever".
- 1986 – en Chile sale a la venta el álbum Pateando piedras, de Los Prisioneros.
- 1995 – se adopta la resolución de la ONU: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
- 2005 – en el estadio San Carlos de Apoquindo, la cantante Avril Lavigne se presenta por primera vez en Chile presentando The Bonez Tour.
- 2006 – por segunda vez, Fidel Castro es elegido presidente del NOAL (Movimiento de Países No Alineados).
- 2008 – en Morelia (México), explotan dos granadas de mano en plena ceremonia de la celebración del inicio del movimiento de independencia, causando 8 muertos y más de 130 heridos.
- 2008 – en los Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers, provocando una de las mayores crisis económicas a nivel mundial de la historia.
- 2017 – la nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta, luego de 13 años orbitando a su alrededor.
- 2017 – la banda estadounidense Foo Fighters lanza su nuevo trabajo discográfico: Concrete and Gold.
- 2017 – ocurrió el atentado de la estación de Parsons Green de Londres.
- 2022 – El tenista suizo Roger Federer, considerado uno de los mejores de todos tiempos, anuncia su retiro.
- 2023 – en México, se inaugura el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", desde Zinacantepec a Lerma, tras 9 años de construcción.