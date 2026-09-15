Efemérides del 15 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 15 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de septiembre de 2026

1876 – en Argentina inicia su publicación The Buenos Aires Herald.

– en Argentina inicia su publicación The Buenos Aires Herald. 1914 – Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990 (f. 1999).

– Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990 (f. 1999). 1922 – Sergio de Castro, artista plástico y músico francoargentino (f. 2012).

– Sergio de Castro, artista plástico y músico francoargentino (f. 2012). 1926 – Antonio Carrizo, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2016).

– Antonio Carrizo, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2016). 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, una división paraguaya logra cercar y rendir a dos regimientos bolivianos. Termina así la batalla de Campo Grande, que había comenzado el 30 de agosto.

– a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, una división paraguaya logra cercar y rendir a dos regimientos bolivianos. Termina así la batalla de Campo Grande, que había comenzado el 30 de agosto. 1937 – Fernando de la Rúa, político y abogado argentino, presidente de Argentina entre 1999 y 2001 (f. 2019).

– Fernando de la Rúa, político y abogado argentino, presidente de Argentina entre 1999 y 2001 (f. 2019). 1943 – Juan José Camero, actor argentino.

– Juan José Camero, actor argentino. 1949 – Pablo Rieznik, político, profesor universitario e investigador argentino (f. 2015).

– Pablo Rieznik, político, profesor universitario e investigador argentino (f. 2015). 1961 – Gustavo Cordera, cantante argentino, exlíder de Bersuit Vergarabat.

– Gustavo Cordera, cantante argentino, exlíder de Bersuit Vergarabat. 1984 – Maximiliano Biancucchi, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 15 de septiembre de 1830, se inauguró la primera línea de tren en el mundo en Inglaterra, conectando las ciudades de Liverpool y Manchester. Este evento marcó el inicio de la era del ferrocarril, revolucionando el transporte y la industria en el siglo XIX. La innovación en locomoción cambió para siempre la forma en que las personas y mercancías se desplazaban.

En el mundo: 15 de septiembre de 2026