Efemérides del 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de septiembre de 2026
- 1771 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) se designa el primer cartero.
- 1910 – en Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay.
- 1923 – en los Estados Unidos, en la llamada «Pelea del siglo», el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera nocaut.
- 1974 – Raúl Gordillo, futbolista argentino.
- 1976 – Agustín Calleri, tenista argentino.
- 1984 – en Buenos Aires (Argentina), tres jóvenes drogadictos entran al departamento del dibujante e historietista Lino Palacio (de 80 años de edad) para robarle, y lo asesinan a él y a su esposa.
- 1987 – Iván Macalik, futbolista argentino.
- 1990 – Santiago "Morro" García, futbolista uruguayo (f. 2021).
- 1994 – Franco Soldano, futbolista argentino.
- 2009 – en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro derrotó en la final al suizo Roger Federer y se consagró campeón del Us Open, siendo este su primer y único título Grand-Slam
El 14 de septiembre de 1812, durante la invasión de Napoleón a Rusia, las tropas francesas entraron en Moscú, solo para encontrar la ciudad en gran parte desierta y en llamas debido a la decisión de los habitantes de incendiarla antes de abandonarla. Este hecho marcó un giro crucial en la campaña, ya que dejó a las fuerzas de Napoleón sin recursos y contribuyó a su eventual retirada desastrosa.
En el mundo: 14 de septiembre de 2026
- 81 – en Roma, Domiciano se convierte en emperador del Imperio romano al morir su hermano Tito.
- 458 – en Antioquía (Turquía) un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 80.000 víctimas.
- 786 – Harún al-Rashid se convierte en el califa abásida al morir su hermano al-Hadi.
- 1180 – en Japón se libra la batalla de Ishibashiyama.
- 1224 – en el Monte della Verna (Italia) Francisco de Asís dice haber recibido los estigmas de Cristo.
- 1262 – en España, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andalusí.
- 1264 – en España, Alfonso X el Sabio conquista la importante fortaleza musulmana de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
- 1334 – en Hebei (China) sucede un terremoto con «muchos muertos».
- 1454 – en Basilea (Suiza), a las 23:00 hora local sucede un terremoto con «algunos muertos».
- 1485 – En la Catedral de Zaragoza (España), se lleva a cabo un atentado contra el inquisidor del Reino de Aragón Pedro de Arbués, perpetrado por un grupo de judeoconversos. El crimen de Arbués suscitó gran indignación en el reino, desatándose una feroz represión contra los judíos y judeoconversos.
- 1494 – en Baoshan (provincia de Yunnan, China) sucede un terremoto con «muchos muertos».
- 1509 – en Regunje (Eslovenia), 45 km al noroeste de Liubliana sucede un terremoto con una intensidad de X.
- 1671 – en Lima se celebra la primera misa en honor del Señor de los Milagros.
- 1735 – a 80 km de la actual Capital Federal se funda la ciudad de Capilla del Señor, siendo está considerada como "Primer pueblo histórico".
- 1752 – el Imperio británico adopta el calendario gregoriano, saltando 11 días (el día anterior fue el 2 de septiembre).
- 1771 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) se designa el primer cartero.
- 1810 – en la ciudad de Cochabamba (actual Bolivia), se registra el levantamiento libertario contra la Corona española, encabezado por el coronel Francisco del Rivero y el caudillo Esteban Arze.
- 1812 – comienza el gran incendio de Moscú durante la Invasión napoleónica de Rusia.
- 1813 – en México, José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación.
- 1814 – en los Estados Unidos, Francis Scott Key escribe la canción The Star-Spangled Banner.
- 1823 – en Jódar Jaén, Rafael de Riego es derrotado en la batalla de Jódar contra las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis.
- 1824 – en México, la provincia de Chiapas se anexa al Pacto Federal.
- 1829 – los imperios ruso y otomano firman el Tratado de Edirne o Adrianópolis, por el que se pone paz a la guerra (1828-1829).
- 1847 – en el marco de la Intervención estadounidense en México, Winfield Scott captura la Ciudad de México.
- 1856 – cerca de Tipitapa (Nicaragua), en la hacienda San Jacinto 160 efectivos del Ejército del Septentrión al mando del coronel José Dolores Estrada Vado vencen a 300 filibusteros estadounidenses en la batalla de San Jacinto. Sucede la «pedrada de Andrés Castro».
- 1886 – se inventa la cinta de la máquina de escribir.
- 1890 – en la revista italiana Il Sécolo Illustrato della Doménica se publica el segundo crucigrama del mundo (el primero se publicó en 1873, en Nueva York). No tuvo ningún éxito, así que no volvió a publicarse ninguna nueva versión.
- 1901 – en Estados Unidos, Theodore Roosevelt asume la presidencia tras el asesinato de William McKinley.
- 1910 – en Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay.
- 1911 – en el Teatro de la Ópera de Kiev (Imperio ruso) el socialista Dmitri Bogrov tirotea al primer ministro Piotr Stolypin, quien fallece cuatro días después.
- 1917 – Rusia se proclama oficialmente república.
- 1923 – en España, Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador.
- 1923 – en los Estados Unidos, en la llamada «Pelea del siglo», el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera nocaut.
- 1925 – en Bolivia inicia sus actividades la empresa aérea Lloyd Aéreo Boliviano.
- 1927 – en la ciudad de Niza (Francia) fallece en inusual accidente ―ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático―, la bailarina estadounidense Isadora Duncan.
- 1930 – en Alemania, el partido nazi obtiene el 18 % de los votos y 107 asientos en el Reichstag (se convierte en el segundo partido del país).
- 1933 – en Managua (Nicaragua) el arzobispo José Antonio Lezcano y Ortega entrega las cenizas del héroe nacional José Dolores Estrada Vado a funcionarios del Distrito Nacional para depositarlas en la cripta de la Catedral, actual Antigua Catedral de Managua, en el 77 aniversario de la batalla de San Jacinto.
- 1936 – en Alemania, el Gobierno promulga el plan cuatrienal para prepararse para la guerra.
- 1937 – en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la guerra civil española en favor del bando sublevado.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Maastricht se convierte en la primera ciudad neerlandesa que es liberada por las fuerzas aliadas.
- 1944 – los marines estadounidenses desembarcan en la isla de Peleliu.
- 1954 – sobre el polígono de Tótskoye (unos 1050 km al este de Moscú) un bombardero soviético Tu-4 deja caer desde 8000 m de altura una bomba atómica de 40 kilotones, que estalla a 350 m. En el experimento quedan expuestas unas 45.000 personas (militares y civiles).
- 1956 – en Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García celebra con un acto público el Centenario de la batalla de San Jacinto en la hacienda de este nombre y se inaugura la estatua de Andrés Castro, hecha por Edith Gron, a la entrada del lugar, por estudiantes del Instituto Nacional Central Ramírez Goyena.
- 1957 – en el Área T3b del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:44 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Fizeau, de 11 kilotones. Es la bomba nro. 112 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en Alemania, dos cohetes diseñados por el ingeniero Ernst Mohr (los primeros cohetes alemanes de posguerra) alcanzan la estratósfera.
- 1959 – la sonda soviética Luna 2 se estrella contra la Luna y se convierte en el primer objeto hecho por el hombre que la alcanza.
- 1960 – en Bagdad (Irak) se funda la OPEP, entidad que agrupa a los países exportadores de petróleo.
- 1962 – en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 9:10 (hora local), Estados Unidos detona a 217 m bajo tierra su bomba atómica Hyrax, de 5 kilotones. Es la bomba nro. 287 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1964 – se abre el tercer ciclo del Concilio Vaticano II.
- 1965 – se abre el cuarto y último ciclo del Concilio Vaticano II.
- 1968 – la Unión Soviética lanza la sonda lunar Zond 5.
- 1968 – en San Miguel Canoa (México), la población lincha a cinco trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1975 se realizará la película Canoa: memoria de un hecho vergonzoso, que recontará los hechos.
- 1969 – Ángel Nieto gana su primer campeonato del mundo de motociclismo en la categoría de 50 cc.
- 1974 – se descubre Leda, un satélite de Júpiter, por Charles Thomas Kowal.
- 1975 – el papa Pablo VI canoniza a Elizabeth Ann Seton, la primera santa estadounidense.
- 1977 – Paro Cívico Colombiano, con manifestaciones y huelgas en las carreteras del territorio junto a las principales ciudades del país, dejando un saldo de 33 muertos, cerca de 3000 heridos y miles de detenidos.
- 1978 – la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 12 con destino a Venus.
- 1981 – en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II publica su tercera encíclica: Laborem exercens.
- 1982 – un cristiano maronita asesina a Bachir Gemayel (presidente electo de Líbano).
- 1984 – en Buenos Aires (Argentina), tres jóvenes drogadictos entran al departamento del dibujante e historietista Lino Palacio (de 80 años de edad) para robarle, y lo asesinan a él y a su esposa.
- 1984 – Joe Kittinger se convierte en la primera persona que cruza solo el océano Atlántico en un globo de aire caliente.
- 1984 – presentación del Renault Supercinco en el Palacio del Eliseo con el presidente francés François Miterrand.
- 1988 – el huracán Gilberto afecta la península de Yucatán (México) con vientos sostenidos de 295 km/h y rachas de 350 km/h, dejando una estela de destrucción a su paso.
- 1989 – en un pozo artificial a 260 m bajo tierra, en el Área U12p.03 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Disko Elm, de 10 kilotones. Es la bomba n.º 1098 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1995 – en México, 5 días antes del décimo aniversario del Terremoto de México de 1985, un sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter azota la Ciudad de México. El epicentro tuvo lugar 29 km al noroeste de Ometepec (Guerrero), lo cual generaría la primera alerta sísmica para una ciudad del mundo.
- 1998 – las compañías de telecomunicaciones MCI Communications y WorldCom se unen 37 000 millones de dólares estadounidenses y forman MCI WorldCom.
- 1998 – el papa Juan Pablo II publica la encíclica Fides et Ratio acerca de las relaciones entre la fe y la razón.
- 1999 – Kiribati, Nauru y Tonga se unen a las Naciones Unidas.
- 1999 – se lanza al mercado el álbum Amarte es un placer, del cantante mexicano Luis Miguel.
- 2000 – en los Estados Unidos sale al mercado el sistema operativo Windows ME.
- 2000 – Juan Antonio Samaranch deja la presidencia del COI después de 20 años.
- 2000 – en el Perú, se presenta públicamente el primer Vladivideo en donde aparece el asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Se destapan así los diez años de corrupción de alto nivel que había mantenido en el poder al presidente Alberto Fujimori. En unas semanas el escándalo desembocará en la renuncia, desde Japón, del presidente.
- 2001 – en Japón, se pone a la venta la Nintendo GameCube
- 2002 – Tim Montgomery bate el récord del mundo de 100 metros con 9,78 segundos.
- 2002 – en Milán, el cardenal Dionigi Tettamanzi toma posesión de la archidiócesis de esa ciudad.
- 2003 – Estonia aprueba por referéndum su integración en la Unión Europea.
- 2004 – el cantante y compositor mexicano Reyli Barba lanza al mercado su álbum debut como solista titulado En la luna.
- 2004 – se publica el disco Funeral de la banda Arcade Fire.
- 2005 – en Bagdad (Irak), una serie de atentados causa 154 muertos y más de 500 heridos, en su mayor parte chiíes. La banda terrorista Al Qaeda se adjudica los atentados.
- 2005 – en Italia explota la sede del comando provincial de los carabineros. Muere un policía.
- 2007 – comienza a regir en todo el mundo, las disposiciones del motu proprio Summorum Pontificum del papa Benedicto XVI, concerniente a la liberación del uso de los libros litúrgicos anteriores a las reformas que siguieron al Concilio Vaticano II.
- 2007 – en Japón se lanza la sonda lunar SELENE (SELenological and ENgineering Explorer).
- 2009 – en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro derrotó en la final al suizo Roger Federer y se consagró campeón del Us Open, siendo este su primer y único título Grand-Slam
- 2009 – en Chile se escoge la norma de televisión digital brasileña ISDB-Tb, adaptación de la norma japonesa.
- 2010 – lanzamiento del álbum A Thousand Suns de la banda estadounidense de rock Linkin Park.
- 2010 – se emite el último episodio de la serie animada K-ON!.
- 2012 – se estrenó mundialmente la aclamada Don't You Worry Child de Swedish House Mafia. Considerada un himno de la música electrónica y una de las mejores canciones de todos los tiempos.
- 2014 – en Indonesia, durante el paso del huracán Odile, mueren 14 personas en una embarcación entre las Islas Célebes y las Islas Molucas.
- 2015 – primera observación directa de una onda gravitacional por el experimento LIGO.
- 2017 – en Singapur, Halimah Yacob asume la presidencia y se convierte en la primera mujer jefe de Estado en ese país.