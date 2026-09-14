Efemérides del 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 14 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de septiembre de 2026

1771 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) se designa el primer cartero.

– en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) se designa el primer cartero. 1910 – en Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay.

– en Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay. 1923 – en los Estados Unidos, en la llamada «Pelea del siglo», el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera nocaut.

– en los Estados Unidos, en la llamada «Pelea del siglo», el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera nocaut. 1974 – Raúl Gordillo, futbolista argentino.

– Raúl Gordillo, futbolista argentino. 1976 – Agustín Calleri, tenista argentino.

– Agustín Calleri, tenista argentino. 1984 – en Buenos Aires (Argentina), tres jóvenes drogadictos entran al departamento del dibujante e historietista Lino Palacio (de 80 años de edad) para robarle, y lo asesinan a él y a su esposa.

– en Buenos Aires (Argentina), tres jóvenes drogadictos entran al departamento del dibujante e historietista Lino Palacio (de 80 años de edad) para robarle, y lo asesinan a él y a su esposa. 1987 – Iván Macalik, futbolista argentino.

– Iván Macalik, futbolista argentino. 1990 – Santiago "Morro" García, futbolista uruguayo (f. 2021).

– Santiago "Morro" García, futbolista uruguayo (f. 2021). 1994 – Franco Soldano, futbolista argentino.

– Franco Soldano, futbolista argentino. 2009 – en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro derrotó en la final al suizo Roger Federer y se consagró campeón del Us Open, siendo este su primer y único título Grand-Slam

💡 ¿Sabías que...? El 14 de septiembre de 1812, durante la invasión de Napoleón a Rusia, las tropas francesas entraron en Moscú, solo para encontrar la ciudad en gran parte desierta y en llamas debido a la decisión de los habitantes de incendiarla antes de abandonarla. Este hecho marcó un giro crucial en la campaña, ya que dejó a las fuerzas de Napoleón sin recursos y contribuyó a su eventual retirada desastrosa.

En el mundo: 14 de septiembre de 2026