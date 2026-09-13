Efemérides del 13 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 13 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 13 de septiembre de 2026
- 1692 – en la provincia de Salta (Argentina), un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren miles de personas.
- 1810 – En Buenos Aires, la Primera Junta independiente crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional.
- 1966 – la Delegación de Córdoba de la CGT Argentina ( Confederación General Del Trabajo de la Rep. ARG.) Comienza la organización de la primera marcha del silencio desde Córdoba hasta la Virgen de Luordes de la Ciudad Alta Gracia (42 km) programada para el día 21 de septiembre de 1966 exigiendo justicia por la muerte del estudiante Santiago Pampillón asesinado en una marcha universitaria ultimado por un policía de la provincia de córdoba quien le dispara por la espalda. La marcha es violentamente reprimida. Y se configura como uno de los antecedentes inmediatos del estallido social de 1969 denominado "El Cordobazo"
- 1984 – Pablo Andrés Aguilar, futbolista argentino.
- 1989 – Iván Bella, futbolista argentino.
- 1990 – Fabio Giménez, futbolista argentino.
- 1991 – Macarena Paz, actriz, modelo y conductora argentina.
- 1997 – Franco Moyano, futbolista argentino.
- 1998 – Jhohan Romaña, futbolista colombiano.
- 2000 – Julio Alexis Gabriel Mendoza, futbolista argentino.
El 13 de septiembre de 1993, se firmó el histórico Acuerdo de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Este acuerdo marcó un importante paso hacia la paz en el conflicto israelí-palestino y estableció un marco para la autodeterminación palestina. Fue la primera vez que ambas partes reconocieron formalmente la existencia del otro.
En el mundo: 13 de septiembre de 2026
- -490 – a 40 km de Atenas (Grecia), Milcíades tiene a sus tropas frente a las del persa Datis como preparación para la batalla de Maratón.
- 122 – en el norte de Inglaterra, los romanos comienzan la construcción del Muro de Adriano (hasta el año 132).
- 533 – cerca de Cartago (África del Norte), Belisario, general del Imperio bizantino, derrota al rey vándalo Gelimer en la batalla de Ad Decimum.
- 1213 – en Muret (unos 12 km al sur de Toulouse) durante la cruzada contra los cátaros se libra la batalla de Muret.
- 1501 – en la República de Florencia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David.
- 1504 – en España los Reyes Católicos publican una Real Cédula disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada.
- 1692 – en la provincia de Salta (Argentina), un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren miles de personas.
- 1759 – en el contexto de la guerra de los Siete Años, el Canadá francés cae ante los británicos (batalla de las Llanuras de Abraham).
- 1789 – Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos.
- 1810 – en Buenos Aires (Argentina), la Primera Junta de Gobierno independiente crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional.
- 1813 – en Chilpancingo Guerrero en México, se celebra el Primer Congreso de Anáhuac, que es el Primer Congreso Constituyente de la América Septentrional.
- 1833 – en la ciudad de Moquegua (Perú) se registra un terremoto.
- 1847 – la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses (batalla de Chapultepec). Se destaca la actuación de los Niños Héroes.
- 1848 – en el estado de Vermont (Estados Unidos), el obrero de ferrocarriles Phineas Gage (25) sufre una explosión, y una barra de 1 metro y 3 cm de diámetro se clava en su cráneo. Se salva, pero su personalidad se arruinó por completo.
- 1856 – en Tipitapa (Nicaragua), entran los 300 efectivos de las tropas del filibustero estadounidense William Walker, dirigidas por su amigo Byron Cole, que al día siguiente atacarán la hacienda San Jacinto en la batalla homónima, siendo derrotados por las tropas del coronel José Dolores Estrada Vado.
- 1868 – en Ann Arbor (Estados Unidos), el astrónomo canadiense James Craig Watson (1838-1880) descubre el asteroide Climena.
- 1907 – en Filipinas ―en el marco de la Guerra de independencia contra Estados Unidos―, el ejército invasor asesina por ahorcamiento al presidente democrático Macario Sakay y León (36).
- 1922 – a 55 km de Trípoli (capital de Libia), en la localidad de Al Aziziyah (de unos 100 000 habitantes), la temperatura alcanza 57,7 °C (135,9 °F) a la sombra; es el récord mundial desde que se registran temperaturas hasta la actualidad.
- 1923 – en España, el general Primo de Rivera, suspende la Constitución de 1876, disuelve el Parlamento e instaura una dictadura.
- 1928 – en Alcoy se funda el Club Deportivo Alcoyano.
- 1941 – en Venezuela se funda el partido político Acción Democrática
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, unidades militares soviéticas llegan a la frontera de Checoslovaquia.
- 1947 – se cumple el primer centenario de los Niños Héroes.
- 1949 – la ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén.
- 1955 – el canciller de la RFA acuerda con los soviéticos el establecimiento de relaciones diplomáticas y la repatriación de prisioneros de guerra.
- 1959 – el cohete soviético que lleva a la sonda Luna 2 alcanza la superficie de la Luna.
- 1961 – se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España entre 1975 y 2014.
- 1963 – a 226 m bajo tierra, en el Área U2L del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:53 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Ahtanum, de 1 kilotones. A las 9:00, en el Área U3on, detona a 714 m de profundidad la bomba Bilby, 249 kilotones. Son las bombas n.º 337 y 338 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1966 – la Delegación de Córdoba de la CGT Argentina ( Confederación General Del Trabajo de la Rep. ARG.) Comienza la organización de la primera marcha del silencio desde Córdoba hasta la Virgen de Luordes de la Ciudad Alta Gracia (42 km) programada para el día 21 de septiembre de 1966 exigiendo justicia por la muerte del estudiante Santiago Pampillón asesinado en una marcha universitaria ultimado por un policía de la provincia de córdoba quien le dispara por la espalda. La marcha es violentamente reprimida. Y se configura como uno de los antecedentes inmediatos del estallido social de 1969 denominado "El Cordobazo"
- 1966 – en Sudáfrica, el segregacionista Johannes B. Vorster asume como primer ministro.
- 1969 – Sale al aire el primer episodio de la famosa serie Scooby Doo
- 1974 – en España, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid, matando a 13 personas.
- 1974 – en La Haya (Países Bajos), la embajada francesa es tomada como rehén por miembros del Ejército Rojo Japonés.
- 1975 – en el Rijksmuseum (de Ámsterdam), el famoso cuadro de Rembrandt La ronda de noche es acuchillado.
- 1976 – en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, se inauguran las instalaciones del Heroico Colegio Militar, obra arquitectónica a cargo de Agustín Hernández Navarro y Manuel González Rul.
- 1978 – a 388 m bajo tierra, en el Área U12n del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:15 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 914, Diablo Hawk, de 8 kilotones.
- 1984 – a 483 m bajo tierra, en el Área U4ar del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 1018, Bretón, de 33 kilotones.
- 1985 – desde un avión estadounidense F-15 se prueba el primer misil antisatélite ASM-135 ASAT, que derriba el satélite estadounidense Solwind (en actividad desde 1979). Este acto irrita a algunos científicos, ya que el Solwind era considerado una pieza clave en la investigación de la corona solar.
- 1985 – en Japón se lanza el Super Mario Bros.
- 1987 – en Oriente Medio, la milicia chií Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la guerra de los campos libaneses.
- 1989 – en El Salvador comienzan reuniones entre representantes del gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN.
- 1993 – en Washington D. C. (Estados Unidos) se firma la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó; los líderes Isaac Rabin y Yasir Arafat se dan la mano.
- 1993 – se emite el primer capítulo de la serie animada Animaniacs, a través del canal Fox Kids.
- 1994 – en El Cairo (Egipto) la Conferencia sobre Población aprueba el programa demográfico de la ONU para 20 años.
- 2001 – comienza la serie más longeva de TVE: Cuéntame cómo pasó.
- 2007 – en Nueva York (Estados Unidos) la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- 2007 – la FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes con la pérdida de puntos del campeonato de constructores y una multa de 100 millones de dólares, por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton, los pilotos oficiales, quedan indemnes.
- 2019 – como consecuencia de lluvias torrenciales que superaron los 500 mm el río Segura comenzó a desbordarse en Orihuela y el resto de la Vega Baja, (Alicante), causando la inundación más importante del último siglo.
- 2021 – en Estados Unidos inicia las transmisiones el bloque de programación Cartoonito.