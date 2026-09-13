Efemérides del 13 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de septiembre de 2026

1692 – en la provincia de Salta (Argentina), un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren miles de personas.

– en la provincia de Salta (Argentina), un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren miles de personas. 1810 – En Buenos Aires, la Primera Junta independiente crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional.

– En Buenos Aires, la Primera Junta independiente crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional. 1966 – la Delegación de Córdoba de la CGT Argentina ( Confederación General Del Trabajo de la Rep. ARG.) Comienza la organización de la primera marcha del silencio desde Córdoba hasta la Virgen de Luordes de la Ciudad Alta Gracia (42 km) programada para el día 21 de septiembre de 1966 exigiendo justicia por la muerte del estudiante Santiago Pampillón asesinado en una marcha universitaria ultimado por un policía de la provincia de córdoba quien le dispara por la espalda. La marcha es violentamente reprimida. Y se configura como uno de los antecedentes inmediatos del estallido social de 1969 denominado "El Cordobazo"

– la Delegación de Córdoba de la CGT Argentina ( Confederación General Del Trabajo de la Rep. ARG.) Comienza la organización de la primera marcha del silencio desde Córdoba hasta la Virgen de Luordes de la Ciudad Alta Gracia (42 km) programada para el día 21 de septiembre de 1966 exigiendo justicia por la muerte del estudiante Santiago Pampillón asesinado en una marcha universitaria ultimado por un policía de la provincia de córdoba quien le dispara por la espalda. La marcha es violentamente reprimida. Y se configura como uno de los antecedentes inmediatos del estallido social de 1969 denominado "El Cordobazo" 1984 – Pablo Andrés Aguilar, futbolista argentino.

– Pablo Andrés Aguilar, futbolista argentino. 1989 – Iván Bella, futbolista argentino.

– Iván Bella, futbolista argentino. 1990 – Fabio Giménez, futbolista argentino.

– Fabio Giménez, futbolista argentino. 1991 – Macarena Paz, actriz, modelo y conductora argentina.

– Macarena Paz, actriz, modelo y conductora argentina. 1997 – Franco Moyano, futbolista argentino.

– Franco Moyano, futbolista argentino. 1998 – Jhohan Romaña, futbolista colombiano.

– Jhohan Romaña, futbolista colombiano. 2000 – Julio Alexis Gabriel Mendoza, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de septiembre de 1993, se firmó el histórico Acuerdo de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Este acuerdo marcó un importante paso hacia la paz en el conflicto israelí-palestino y estableció un marco para la autodeterminación palestina. Fue la primera vez que ambas partes reconocieron formalmente la existencia del otro.

En el mundo: 13 de septiembre de 2026