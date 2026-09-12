Sábado, 12 de Septiembre 2026
La Rioja

Acceso Sur de Aimogasta en obras: precauciones para los conductores en Ruta 9

Conductores que ingresan a Aimogasta deben extremar precauciones por trabajos del Parque Eólico Arauco en la Ruta Nacional Nº 9. Se recomienda reducir velocidad y respetar señales viales para evitar riesgos. La seguridad es responsabilidad compartida.

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Acceso Sur de Aimogasta en obras: precauciones para los conductores en Ruta 9
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Los conductores que transiten por el acceso sur a la ciudad de Aimogasta deben ser cautelosos debido a las obras en la Ruta Nacional Nº 9, donde se encuentran operarios del Parque Eólico Arauco. Las labores en la zona de banquinas requieren atención especial, ya que hay maquinaria pesada en movimiento y constantes desplazamientos de personal.

Desde el área de seguridad vial, se hacen recomendaciones para evitar inconvenientes. Es fundamental reducir la velocidad al acercarse al sector de obras, así como respetar la señalización y las indicaciones del personal en el lugar. La coordinación entre los operarios y los conductores es vital para mantener la seguridad en la circulación.

Además, se subraya la importancia de actuar con precaución, ya que la combinación de maquinaria y el flujo de vehículos operativos puede generar riesgos. La colaboración de todos los usuarios de la vía es clave para garantizar una circulación segura durante el desarrollo del proyecto, que también contribuirá a mejorar la infraestructura vial de la región.

Etiquetas: aimogasta ruta nacional 9 seguridad vial parque eólico arauco obras públicas transporte
TL;DR

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