Viernes, 11 de Septiembre 2026
La Rioja

Docentes riojanos brillan en la segunda edición de los Juegos Educativos Rosarianos

Más de 3000 docentes participaron en los Juegos Educativos Riojanos, una celebración del trabajo docente en el Parque de la Ciudad, con actividades recreativas y un espectáculo musical.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Más de 3000 docentes se dieron cita este jueves en el Parque de la Ciudad para participar en la segunda edición de los Juegos Educativos Riojanos (JER). Este evento, organizado por el Gobierno de La Rioja, tiene como finalidad celebrar los días del Maestro y del Profesor, conmemorados en septiembre.

La jornada, que comenzó pasadas las 14.30, ofreció un espacio de encuentro y recreación, donde los participantes pudieron disfrutar de actividades que incluyeron juegos dinámicos, partidos de newcom, una clase de zumba, y sorteos. La propuesta buscó fomentar el compañerismo en un ambiente festivo y distendido, lejos de la rutina laboral.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, junto a otras autoridades educativas, estuvo presente en el evento, que también se replicó en localidades del interior, garantizando la inclusión de todos los docentes del sistema educativo provincial. El cierre del evento estuvo a cargo del artista Sergio Quinteros, quien animó a los asistentes a bailar y disfrutar de su espectáculo musical.

Etiquetas: la rioja juegos educativos gobierno provincial educación docentes parque de la ciudad
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