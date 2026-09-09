Usuarios de Chilecito y Famatina celebran la vuelta a tarifas eléctricas anteriores tras fallo judicial

Una medida cautelar ha sido adoptada por la Justicia, lo que implica que los usuarios amparistas de los departamentos de Chilecito y Famatina verán una reliquidación de sus boletas de luz. Esta decisión se produce tras la acción de amparo presentada por Ramón Brizuela y Doria y Gustavo Galván, quienes argumentaron que los aumentos en las tarifas vulneraban un derecho constitucional relacionado con el acceso a la energía eléctrica.
La diputada provincial por la UCR, Gabriela Rodríguez, señaló que esta resolución judicial detiene los cortes de suministro y obliga a la nueva liquidación de las facturas correspondientes al consumo de julio. Rodríguez criticó los exorbitantes incrementos en las tarifas, mencionando casos en los que facturas pasaron de 30 mil a 200 mil pesos, y advirtió sobre facturas que llegaron a 800 mil pesos, calificando la situación como insostenible especialmente durante el invierno.
La legisladora también destacó cómo las condiciones climáticas en la región, sumadas a la falta de gas natural, generan un aumento en la demanda eléctrica. Rodríguez cuestionó la gestión de la empresa estatal EDELaR, acusándola de no proporcionar la información necesaria a los usuarios. La medida judicial se aplicará solo a quienes presentaron la documentación en el proceso, aclarando que se trata exclusivamente de boletas residenciales.