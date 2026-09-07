Operativo de rescate: 1500 comercios riojanos se benefician esta semana

Del 7 al 10 de septiembre, La Rioja iniciará el rescate de Chachos en 1500 comercios, facilitando así el acceso a los bonos provinciales en varias localidades.

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El Gobierno de La Rioja iniciará un operativo de rescate de Chachos desde el lunes 7 hasta el jueves 10 de septiembre, que permitirá a los comercios que ya han recibido estos bonos realizar su rescate. La Tesorería ejecutará las transferencias el lunes 14 de septiembre para las operaciones realizadas en esos días.

Los puntos de atención estarán disponibles en Capital, Chilecito, Chamical, Chepes, Villa Unión y Aimogasta, operando de 10 a 17 horas. En la ciudad Capital, se habilitarán dos lugares: Santa Fe 576 y Copiapó 235. En el interior, los comercios podrán acudir a las oficinas de la DGIP en Chilecito (9 de Julio 36), Chamical, Chepes (Castro Barros s/n), Villa Unión (San Martín s/n) y Aimogasta (25 de Mayo 342), donde también se atenderá en el mismo horario.

Se informó que no será necesario estar adherido previamente al sistema para participar en el operativo. Los comercios que hayan recibido Chachos sin haber completado la documentación requerida podrán hacerlo en el momento de su presentación, facilitando así el acceso a más establecimientos.