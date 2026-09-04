La tarifa del transporte urbano en La Rioja se estabiliza en mil pesos hasta octubre

El boleto de Rioja Bus se mantendrá en 1.000 pesos hasta el 31 de octubre, consolidándose como el más económico del país. A pesar de la caída del 25% en la demanda, se mantienen programas de asistencia.

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El boleto de Rioja Bus se mantendrá en 1.000 pesos al menos hasta el 31 de octubre, según confirmó Alcira Brizuela, titular de la Secretaría de Transporte de La Rioja. Esta decisión busca priorizar la «renta social» en medio de la crisis económica y mitigar el impacto del aumento de servicios como luz, agua y gas en los usuarios. Brizuela indicó que el esfuerzo financiero será asumido por las arcas provinciales, ya que se han retirado los fondos nacionales que sostenían el sistema.

El servicio de transporte conservará la misma tarifa durante diez meses, convirtiéndose en el más económico del país, en contraste con otras regiones donde los precios superan los 2.000 pesos. A pesar del contexto desfavorable, los programas de asistencia, como el Boleto Estudiantil Gratuito y el acceso gratuito para personas con discapacidad, se mantendrán sin modificaciones.

El sector del transporte enfrenta una disminución del 25% en la cantidad de pasajeros comparado con el año anterior, con caídas más pronunciadas en los meses de verano y durante el receso invernal. El transporte interurbano y de media distancia presenta una pérdida del 50% de pasajeros, lo que podría afectar la sostenibilidad de las gratuidades. A pesar de esto, las empresas privadas han decidido no aumentar las tarifas para evitar la expulsión de más usuarios.

En cuanto a la operatividad, los colectivos urbanos funcionan aproximadamente 20 horas diarias, utilizando los domingos, días de menor circulación, para realizar reparaciones.