Aguas Riojanas suspende aumento de tarifas: alivio para los usuarios en medio de la ola de calor

Aguas Riojanas mantendrá los precios congelados por dos meses, buscando mitigar el impacto de la quita de subsidios a la energía, crucial para operar sus 125 perforaciones. Se prevé un verano caluroso con aumento en el consumo, lo que obligará a un uso responsable del agua.

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El gerente general de Aguas Riojanas, Roberto Valle, confirmó que el servicio mantendrá sus precios congelados por dos meses más en todo el territorio provincial. Esta decisión busca mitigar el impacto económico tras la eliminación de subsidios nacionales a la energía, fundamental para operar las 125 perforaciones de la empresa.

La medida es parte de una directiva del Gobierno provincial para proteger a los usuarios en un contexto inflacionario complicado. Valle también mencionó que los casos donde haya aumentos en los montos finales por fluctuaciones en el consumo podrán ser revisados y refacturados mediante notas de crédito.

Con el verano próximo y el fenómeno de «El Niño» previsto, se anticipa un aumento del consumo domiciliario debido a actividades como el llenado de piletas y el riego. Valle advirtió sobre la importancia del uso responsable del agua, ya que las últimas perforaciones alcanzan profundidades de 350 metros, captando reservas de agua fósil. La empresa priorizará el abastecimiento público y exigirá que los nuevos desarrollos privados realicen sus propias infraestructuras hídricas.