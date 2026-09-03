Aumenta la siniestralidad vial: tres motociclistas lesionadas en la capital riojana

Tres accidentes viales en la capital provincial involucraron a motociclistas que perdieron el control, pero ninguno requirió hospitalización. Las autoridades trabajaron en conjunto para asistir a los afectados.

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Durante la jornada, la capital provincial vivió una serie de accidentes de tránsito, todos relacionados con la pérdida de control de motocicletas. A pesar de la gravedad de las caídas, las personas involucradas no requirieron hospitalización.

El primer incidente se registró a las 14.18 en la intersección de calle S/N y profesor Dr. Bringas Núñez. Marisa Arias, de 33 años, sufrió una caída mientras manejaba una Zanella ZB de 110 cc. Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja la asistieron, constatando un traumatismo de cráneo y escoriaciones, aunque el servicio médico determinó que no era necesaria su internación.

Más tarde, a las 18.41, Noemí Fernández, de 56 años, tuvo un accidente en el cruce de calles Jorge Luis Borges y Virgen de Guadalupe mientras conducía una Honda Storm de 125 cc. También recibió atención en el lugar y, tras una evaluación, se descartó su traslado al hospital.

Finalmente, a las 18:50, Ailén Genero, de 22 años, perdió el control de su Honda Wave de 110 cc en la avenida Facundo Quiroga y la calle Güemes. Fue atendida por politraumatismos y escoriaciones, manteniéndose consciente en todo momento. En todos los casos, la intervención fue coordinada por Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, el servicio de emergencias DEM 107 y la Policía de la Provincia.